Dragić pred spremembo, Dončić v središču pozornosti #video

Zastor pred novo sezono lige NBA se bo dvignil že v noči na sredo, ko bodo na delu aktualni prvaki iz Toronta, gostili bodo New Orleans Pelicans, obeta pa se tudi veliki obračun za prevlado v Los Angelesu. Ljubitelji košarke bodo lahko že na samem uvodu videli dvoboj med junakom zadnjega finala Kawhijem Leonardom, ki je prestopil v vrste Clippers, in prvim zvezdnikom Lakers LeBronom Jamesom.

Privrženci slovenske košarke bodo bolj pod drobnogled vzeli noč na četrtek. Takrat bodo aktivni prav vsi trije "slovenski" klubi v ligi NBA.

Goran Dragić (Miami Heat), Luka Dončić (Dallas Mavericks) in novinec Vlatko Čančar (Denver Nuggets) se vsak na svoj način podajajo v sezono.

Najizkušenejši je kapetan zlate slovenske reprezentance iz Istanbula 2017, ki ga čaka nekoliko drugačna vloga, kot jo je vajen. Kot je videti, bo tekme začenjal s klopi. A to ne pomeni, da se bo njegov doprinos k ekipnemu dosežku zmanjšal.

Pričakujemo lahko nekaj podobnega, kar smo videli v pretekli sezoni pri Dwyanu Wadu. V igro je prihajal s klopi in bil med ključnimi možmi Vročice. Trener Eric Spoelstra mu je odmeril v povprečju 26,2 minute, v tem času pa je dosegal 15 točk in 4,1 asistence.

Goran Dragić na pripravljalnih tekmah Točke: 9,3 Skoki: 2,3 Asistence: 4,8 Minute: 20 Št. tekem: 4

"Ni lahko, ker smo vsi tekmovalni in imamo ege. To je moja služba. Moram biti profesionalec"

Slovenski košarkar je imel v pretekli sezoni obilico težav s kolenom in je izpustil veliko število tekem, sicer pa je bila praksa, da vse od prihoda v Miami ni nikdar tekme začel na klopi za rezervne igralce.

V letošnjih pripravljalnih tekmah je prvi mož stroke namenil mesto v prvi peterki Justisu Winslowu, a je Gogi vedno ob prihodu na parket pustil svoj delež.

Goran Dragić in trener Eric Spoelstra sta se zagotovo pogovorila, kakšno vlogo bo imel slovenski košarkar. Foto: Reuters

"Videli ste lani, kako je Wade prihajal s klopi in imel največji vpliv na igro. Tako bi lahko igral še nekaj let, če se ne bi odločil za konec kariere. Podobno je pri Goranu. Še vedno je naš All-Star košarkar. Pomembno je, da se bo na parketu videlo, kot da je star 25. Mislim, da nam lahko to uspe in da tako tudi on čuti. Pomembno je, da ima prostor igrati na All-Star ravni. Število minut na parketu bo zanj nekoliko drugačno in bo imel nekoliko drugačno pripravo," je razložil Spoelstra.

"Ne počutim se starega 33 let. Še vedno se čutim sposobnega igrati. V glavi nimam misli, da sem star in da ne morem igrati. Pozitiven sem. Vse bom naredil, da bom bil na parketu. Vsak športnik gre po takšni poti. Ko si mlajši, igraš več minut. Nato pride čas, ko se bolj žrtvuješ za ekipo. Ni lahko, ker smo vsi tekmovalni in imamo ege. To je moja služba. Moram biti profesionalec. Seveda si želim zaključevati tekme. Vse, kar je potrebno, da pridemo do zmage," razmišlja Gogi, ki bo v zadnji sezoni pod aktualno pogodbo prejel 19,2 milijona dolarjev.

Če gledamo nedavno zgodovino, bo Dragić v končnici

Za Dragića bo to že 12. sezona v najmočnejši ligi na svetu in njegova želja je, da bi se Miami spet uvrstil v končnico, ki se mu je lani izmuznila.

Foto: Reuters

Če bi bili na Floridi vraževerni, potem bi si lahko že danes manili roke glede končnice. Praksa je, da se Miami v zadnjem obdobju na dve leti uvršča v končnico. In sodeč po matematiki je letošnja sezona spet tista, ki bo prinesla zadoščenje.

Dončić z jasnim ciljem

"Rad bi popeljal ekipo v končnico," nenehno poudarja Dončić, ki je bil v krstni sezoni lige NBA tudi novinec leta. Dobre igre, s katerimi je navduševal košarkarski svet, želi v novi sezoni nadgraditi. In ob sebi bo imel še Latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, s katerim bosta predstavljala največjo oviro za nasprotnikove obrambe.

Navijači Dallasa upajo, da se bo po treh letih suše Dončićeva želja uresničila in se bodo na zahodni konferenci uvrstili med najboljših osem ekip, ki se bodo podale v boje na izpadanje.

Dončićeve prestave v pripravljalnem obdobju

Glavni trener Rick Carlisle bo veliko stavil na napad, v katerih bo skušal izkoristiti slovensko-latvijsko navezo. Veliko pričakuje prav od čudežnega Dončića. "Za svoja leta je izjemen. Veliko izkušenj ima za svojo starost. Željan je zmag, kar ga dela nenevadnega. Nikdar ga ne bi menjal," pravi Carlisle, ki bo v novi sezoni dopolnil 60 let.

Luka Dončić na pripravljalnih tekmah Točke: 20,5 Skoki: 9,5 Asistence: 4,3 Minute: 25,8 Št. tekem: 4

"Ima možnost, da postane eden izmed zelo pomembnih košarkarjev v njeni zgodovini"

V Dallasu upajo, da se bodo z dvojcem Dončić-Porzingis v prihodnosti vrnili na pota stare slave, ko so bili konkurenti za najvišja mesta. Leta 2011 jim je to na krilih Dirka Nowitzkega, ki se je upokojil prav v prejšnji sezoni, uspelo. Osvojili so edini naslov prvaka v ligi NBA.

V Dallasu stavijo na dvojec Dončić-Porzingis Foto: Reuters

Prvi mož operative pri Mavericks Donnie Nelson verjame v košarkarja, ki sta prvi zvezdi Dallasa. Primerjal ju je z navezo Steve Nash – Nowitzki, ki je igrala v koncu 90 let prejšnjega stoletja. Carlisle ni nikoli treniral Nasha, zato pa je Jasona Kidda, ki je bil takrat v šampionski zasedbi. "Če postaviš akcijo na treningu, imata oba sposobnost najti pot do zmage. V načinu igre sta drugačna, vendar imata oba pomembno kakovost, ki jo imajo najboljši. Čeprav ima Luka izjemno statistiko, je sposoben lajšati delo soigralcem in jih narediti boljše. To je počel tudi Kidd. In zato ima Luka možnost, da postane eden izmed zelo pomembnih košarkarjev v zgodovini te igre," poudarja Carlisle.

Pri Čančarju v ospredju beseda potrpežljivost

Tretji slovenski predstavnik v ligi NBA bo Čančar. Zanj bo to krstna sezona v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. 22-letni košarkar ekspresno napreduje in je tudi ekspresno pripotoval v NBA, potem ko so ga Denver Nuggets pred dvema letoma šele kot 49. po vrsti izbrali na naboru.

Vlatko Čančar bo moral biti potrpežljiv, saj minute na začetku ne bodo kar kapljale. Nekaj smole ima pred začetkom sezone, potem ko si je na enem izmed zadnji treningov poškodoval gleženj. Foto: Getty Images

Pred tremi leti je bil še član takratne Union Olimpije. Nato se je za dve leti podal k Mega Leksu, zadnjo sezono pa igral v Španiji za Burgos.

Vodilnim v Denverju je bilo to dovolj, da so ga poklicali onstran luže. V pripravljalnem obdobju je dobil priložnost za igro, vendar večinoma drobtinice. Tudi sam se zaveda, da bo moral biti potrpežljiv in verjetno kakšno tekmo odigrati v razvojni ligi, a je pripravljen vztrajati.