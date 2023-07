Dončić ima novega soigralca

V prestop 198 centimetrov visokega Williamsa sta bili vključeni še dve franšizi. Williamsovi nekdanji Boston Celtics bodo v zameno dobili tri izbore drugega kroga na naborih 2024, 2025 in 2028, medtem ko bodo San Antonio Spurs ob dveh izborih v drugem krogu naborov dobili še Reggieja Bullocka.

Breaking: Grant Williams is finalizing a four-year, $53 million sign-and-trade agreement to land with the Mavericks, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/eGqrs4391P