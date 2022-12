Domžalčani kraljujejo v ligi Aba 2

Košarkarji Helios Suns so po šestem krogu edina neporažena ekipa lige Aba 2. V uvodnem nastopu na tretjem turnirju regionalnega tekmovanja v Zlatiborju v Srbiji so premagali Spars iz Sarajeva s 86:62 (24:8, 45:29, 65:45).

Domžalčani so vodili od prve do zadnje minute in so zasluženo vpisali novo zmago. Po porazu Krke v ponedeljek proti Širokemu so tako sami na vrhu razpredelnice. Helios Suns je prvih šest tekmecev premagal s povprečno razliko 20,6 točke.

Najboljša strelca v zasedbi trenerja Dejana Jakare proti Sparsu (1-5) sta bila Niko Bačvić z 21 točkami in Tibor Mirtič, ki jih je dosegel 19.

Helios Suns bo v Zlatiborju odigral še eno tekmo, in sicer proti Pelister Bitoli (4-1) v petek, 23. decembra, ob 18. uri.