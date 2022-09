Grki nemškemu junaku in njegovi noseči ženi grozili s smrtjo!

Nemški košarkarji so v četrtfinalu EuroBasketa presenetili favorizirano Grčijo (107:96), na parketu pa je blestel kapetan Dennis Schröder. Temnopoltemu Nemcu, po katerem se pretaka tudi gambijska kri, pa po srečanju ni bilo do smeha, ko je na Instagramu prebiral grožnje anonimnih Grkov. Zelo so prizadele zlasti njegovo nosečo ženo Ellen.

Razočaranje grških navijačev je bilo po izpadu v četrtfinalu evropskega prvenstva veliko. Četudi so računali na pomoč superzvezdnika lige NBA Giannisa Antetokounmpoja (31 točk), so ostali praznih rok proti razigranim gostiteljem, ki so Grkom nasuli več kot 100 točk!

Gostitelji so zmagali s 107:96, med najboljšimi igralci dvoboja pa je bil Dennis Schröder. Po bolečem porazu se je znašel na udaru grških navijačev, ki so prek družbenih omrežij kar tekmovalni v tem, kdo mu bo namenil bolj zlobno in morbidno grožnjo. Ni pa bil edini naslov. Sporočila s podobno kruto vsebino so prihajala tudi na naslov njegove noseče žene Ellen.

Česa takšnega še ni videla

Sporočilo Dennisa Schröderja na Instagramu Foto: Instagram ''Sto grških navijačev je meni, Dennisu in otrokom želelo smrt. Nekateri pravijo, da bi nas vse pobili. Sploh ne želim vedeti, koliko takšnih sporočil je dobil šele Dennis. Česa takšnega sploh še nisem videla. Saj jih sploh ne morem vseh pokazati, ker jih je tako veliko,'' je zapisala 30-letna Nemka, ki pričakuje tretjega otroka. Prihaja iz Braunschweiga. Z Dennisom se poznata vse od otroštva, leta 2019 pa sta sklenila zakonsko zvezo.

O moči družbenih omrežij in nemirnem spancu, ki ga povzročijo neprimerne vsebine, se je po zmagi nad Grčijo prepričal tudi Schröder, ki že dolgo vztraja v ligi NBA. Grškim navijačem, ki so mu namenili grožnje s smrtjo in preostale neprimerne komentarje, je sporočil: ''Grški navijači! Bilo je noro vzdušje. Veliko lahko prenesem od igralcev, da pa nekdo primerja člane moje družine s kurbo ali čim podobnim, pa je pod vsako kritiko. To ni prav. Tega ne bi smeli početi. Zato naj mi nihče ne govori, kako naj se na takšne stvari odzivam,'' je na Instagramu sporočil prvi nemški junak četrtfinalne zmage nad Grki. Prispeval je 26 točk, bil najboljši strelec srečanja, dodal pa še osem asistenc in tri skoke.

Najboljši nemški strelec bo imel v petek opravka s špansko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar

Nemci so se prvič po 17 letih prebili med štiri najboljše na evropskem prvenstvu, v petek pa se bodo v prepolni dvorani v Berlinu potegovali za napredovanje v finale proti Španiji.