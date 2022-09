Sprememba pri Poljakih: Američana je zamenjal Hrvat

Postavi Slovenije in Poljske v primerjavi z lanskim letom sta zelo podobni. Devet Poljakov in deset Slovencev se je 1. julija 2021 pomerilo v kvalifikacijah za olimpijske igre, s 112:77 pa so se prepričljive zmage veselili slovenski košarkarji, ki so nato na igrah v Tokiu osvojili četrto mesto.

A se je pri Poljakih zgodila pomembna razlika. Ameriškega trenerja Mika Taylorja je na selektorskem stolčku zamenjal Hrvat Igor Miličić. Posledično se je spremenila njihova igra, kar je povsem razumljivo, saj novi trener prinaša nove smernice.

"Iztrošiti Dončića"

Že takoj po zmagi nad Ukrajino, s katero si je Poljska zagotovila uvrstitev med najboljših osem ekip v Evropi, je izpostavil Luko Dončića in ga zaradi svojih odličnih individualnih sposobnosti označil za Nezemljana. Pa vendar se v poljskem taboru zavedajo, da Slovenija ni le Luka. Lani je namreč kar nekaj košarkarjev prebilo mejo desetih točk.

Luka Dončić je v njihovih mislih, čeprav se zavedajo, da Slovenija premore še ogromno kakovosti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ogledal sem si tisto tekmo. Naši košarkarji so imeli veliko težav z agresivno obrambo. Žoge niso mogli brez težav prenesti na nasprotnikovo igrišče. Imamo recept za to. Kar zadeva Dončića, ga bomo skušali iztrošiti, ampak to počnejo tudi druge ekipe. To ni lahko narediti," izpostavlja.

"Narediti težko tekmo in biti v njej do konca"

Slovenija in Poljska sta se do zdaj pomerili na 14 tekmah, uradnih in prijateljskih. Na kar 13 so se zmage veselili naši košarkarji. Zabolelo jih je le enkrat in to na domačih tleh, na domačem prvenstvu leta 2013. Z 71:61 so bili v skupinskem delu v Celju boljši Poljaki.

Foto: Vid Ponikvar

Kakovost je pred današnjim obračunom v Mercedes Benz Areni krepko na slovenski strani, a se vsi zavedajo, da je to le ena tekma, na kateri je mogoče presenečenje. "Razumljivo je, da bo Slovenija pod pritiskom in da bi se ji lahko zatresle roke, vendar moramo narediti tekmo težko in biti v njej do konca," je še dejal Miličić.