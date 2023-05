Čemu takšnemu v tej sezoni še ni bil priča

"V teh sedmih dneh, ko smo čakali na to odločilno tekmo, tekmo sezone, smo neverjetno stopili skupaj in želja pri igralcih je bila res takšna, kot je še nisem vedel," je po tretji tekmi četrtfinala lige ABA in zmagi Cedevite Olimpije nad ekipo FMP (97:79) priznal trener ljubljanske ekipe Miro Alilović, ki je z njo izpolnil cilj in se uvrstil med najboljše štiri ekipe v regionalni druščini.

Košarkarji Cedevite Olimpije se v soboto zvečer niso ustrašili pritiska in vloge favorita, na odločilni tekmi četrtfinala lige ABA so pometli z ekipo FMP in se uvrstili med štiri najboljše v regionalni druščini. Še drugič zapored bodo slovenski prvaki igrali v polfinalu jadranskega tekmovanja in po velikem spodrsljaju in ekspresnem slovesu od EuroCupa izpolnili vsaj enega izmed zastavljenih ciljev pred sezono.

Zasedba Mira Alilovića se na odločilni tekmi ni ustrašila pritiska, razen nekaj začetnih minut je bila Cedevita Olimpija nato ves čas korak ali dva pred tekmecem, ki ni imel odgovora na granitno obrambo in tudi ne na domiselne ideje košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so tokrat pokazali povsem drugačen obraz kot pred tednom dni, ko so na drugi tekmi v Železniku klonili s 96:102.

Ljubljanska zasedba je imela v Hali Tivoli bučno podporo s tribun. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Preden bi govoril o tej tekmi, bi se rad navezal tudi na tisto drugo srečanje v Srbiji. Tam smo res slabo igrali v obrambi, ob tem so nastopila tudi določena trenja in napetosti, tudi od mene, in je bilo vse skupaj res neupravičeno. V teh sedmih dneh, ko smo čakali na to odločilno tekmo, tekmo sezone, smo neverjetno stopili skupaj in želja pri igralcih je bila res takšna, kot je še nisem vedel. Vsi so bili stoodstotno osredotočeni na trening in pripravo na to srečanje," je povedal trener Cedevite Olimpije Alilović, ki je bil zadovoljen s prikazanim.

"Kar se pa tiče same tretje tekme, pa lahko rečem, da smo na najpomembnejši tekmi odigrali najboljšo obrambo. Zelo smo nadzorovali skok, res smo bili fantastični na obeh straneh igrišča. To pomeni, da smo se dobro spopadli s tem pritiskom. Fantom res čestitke za fantastično timsko igro, in ko res pokažeš željo in borbenost, te za to nagradi tudi publika," je še dejal trener slovenske ekipe.

Josh Adams se je poškodoval ob koncu prve četrtine. Foto: Grega Valančič/Sportida

Edino črno piko na sicer izjemno poletni predstavi gostiteljev je pustila poškodba Josha Adamsa, ki je v zadnjih minutah prve četrtine po obrambni akciji obležal pod košem nasprotnika in ob pomoči soigralcev odšepal z igrišča. Američana so nato odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preiskave, ki bodo pokazale, kako huda je njegova poškodba. "Ne vemo še, kako huda je poškodba, mislim pa, da ni enostavna," je povedal Alilović.

Zmaji so v polni Hali Tivoli navdušili dobro razpoložene navijače, ki so z glasnim navijanjem pospremili preboj svojih ljubljencev med najboljše štiri. "Teh nekaj dni od druge tekme se nam je neverjetno vleklo. Komaj smo čakali na ta tretji obračun. Iz tiste jeze, potem ko smo tam tako slabo igrali, smo bili tekmo pripravljeni odigrati že takoj naslednji dan. Predvsem smo čutili ta pritisk zaradi čakanja, a na samem treningu so bili fantje res izjemni, tudi komunikacija je bila na najvišjem nivoju, tako da sem imel zelo dober občutek. Na takšnih tekmah odločajo obramba, skok in karakter. Naša koncentracija je bila povsem na obrambnih nalogah, dober skok pa nam je dal samozavest, in to je bilo na tem obračunu tudi vidno," je še povedal ljubljanski trener.

Amar Alibegović je dosegel 19 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši strelec gostiteljev je bil na koncu Alen Omić z 20 točkami, po 19 sta jih prispevala Yogi Ferrell in Amar Alibegović, ki je k svojemu dosežku dodal še devet skokov, z nekaj atraktivnimi zabijanji večkrat na noge spravil navijače ljubljanskega kluba. "To smo si želeli in na to čakali celo sezono. Dolgo smo čakali na to tretjo tekmo in mislim, da smo odlično opravili svojo nalogo v obrambi. Igramo tako, kot si želimo igrati, če smo pravi, lahko igramo proti vsakomur," je prepričan Alibegović.

Zadnje tekme v vlogi glavnega trenerja

Cedevita Olimpija se bo v boju za finale pomerila proti boljšemu iz para Partizan – SC Derby, ki bo svojo četrtfinalno serijo zaradi tekem Partizana v evroligi začel šele v ponedeljek. Ob drugem delu sezone pa se v ljubljanski zasedbi počasi že ozirajo tudi proti naslednji sezoni in sestavi moštva ter strokovnega štaba za prihajajoče obdobje. Na poti v Ljubljano naj bi tako že bil italijanski trener Simone Pianigiani, ki naj bi po koncu te sezone prevzel dirigentsko paličico v Ljubljani in tako zamenjal Alilovića, ki je po odhodu Jurice Golemca začasno prevzel vodenje ljubljanskega moštva. Da bo njegovo delo res le začasno do konca te sezone, pa so ga že obvestili tudi iz kluba.

"S tem se niti ne obremenjujem. Vem, kakšen je naš posel, in sam ga bom oddelal do zadnjega dneva tako, kot je treba, skrajno profesionalno in resno ter z visokimi cilji. Kar se tiče avtoritete pri igralcih, pa je bilo prva dva, tri tedne kar težko, potem pa je steklo. Najprej je bilo pri njih treba vzpostaviti neko samodisciplino, avtoriteto pa si gradim s svojim znanjem," je še povedal Alilović.

Cedevita Olimpija : FMP, foto: Grega Valančič/Sportida:

