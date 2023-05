Aktualni državni prvaki košarkarji Cedevite Olimpije so sredi tretje četrtine prve četrtfinalne tekme lige Nova KBM zaostajali za deset točk, na koncu pa vendarle strli odpor Šentjurja in dosegli prvo zmago z rezultatom 81:74. Toliko bolj prepričljiv je bil Helios, ki je Rogaško premagal z 89:71. Še višjo zmago pa je dosegla Krka, ki je Podčetrtek premagala s 113:78. Do zadnje minute pa je bila tesna prva tekma med Šenčurjem in Ilirijo (86:83).

Cedevita Olimpija je drugo četrtino prve četrtfinalne tekme državnega prvenstva izgubila s 15:27 in sredi te zaostajala za deset točk (33:43). Šentjur je letel tudi v tretji četrtini, ko je še enkrat povedel za deset (56:46). Nato so Ljubljančani le zaigrali odločneje in bolj zbrano. Karlo Matković je sicer že v uvodni minuti zadnje četrtine dobil peto osebno napako, a to ni bilo usodno. Zadnji del igre so dobili s 24:11 in vendarle prišli do prve od nujnih dveh zmag za preboj v polfinale.

S 14 točkami in 13 skoki je bil prvi igralec Olimpije Alen Omić. Enako število točk je dal še Matic Rebec, ki je iz igre sicer metal štiri od deset. Pri Šentjurju je bil prvi strelec Rok Nemanič z 20 točkami.

"Ni bilo lahko. Fante sem opozarjal, da bo v domači ligi vse odvisno od nas, od pristopa, obrambe, skoka," je v prvi izjavi povedal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović. In pristop v prvem polčasu ni bil pravi. "V drugem polčasu pa smo pokazali drug obraz. Najprej smo začeli izvrševati obrambne naloge, nato skakati in nam je steklo tudi v napadu." Mogoče je bila v glavah košarkarjev sobotna odločilna četrtfinalna tekma lige ABA z FMP.

Napredovanje v polfinale si lahko Cedevita Olimpija zagotovi v ponedeljek, 15. maja, ko bo v Stožicah druga tekma.

Helios izvrsten v prvi in zadnji četrtini

Blaž Mahkovic Foto: Dragana Stjepanović/ABA2 Helios Suns so še četrtič v sezoni premagal Rogaško (89:71), druga tekma bo že v nedeljo. Slatinčani, ki so v Domžalah večino tekme odigrali s sedmimi igralci, so se pred zadnjo četrtino sicer približali na štiri točke, a so Domžalčani nato hitro naredili razliko in to četrtino dobili s 23:9. Blaž Mahkovic je v prvem polčasu dosegel 13 točk, na koncu 18. Po šestnajst točk sta jih dodala Austin Luke in Tibor Mirtič.

Kar 67 točk Krke v drugem polčasu

Krka je upravičila vlogo favorita, pred svojimi gledalci je premagala Terme Olimia s 35 točkami razlike. Druga tekma bo v nedeljo v Podčetrtku. Novomeščani so na začetku drugega polčasa z delnim izidom 20:5 pobegnili na 66:51, v tretjem delu igre pa so tekmeca nadigrali s 40:14. V drugih dvajsetih minutah je Krka dosegla kar 67 točk. Domači so zadeli 16 trojk iz 29 poskusov. Šest igralcev je doseglo deset ali več točk. Največ košev je zbral Leon Stergar (21 točk).

Hrstić in Dino Murić odločila tekmo v Šenčurju

Košarkarji Šenčurja so prvo tekmo v četrtfinalni seriji pred domačimi gledalci dobili so po hudem boju in zbrani igri v končnici s 86:83. Zmagovalca sta odločili dve potezi. Sedemdeset sekund pred koncem je trojko za vodstvo s 85:83 zadel prvi strelec srečanja Armin Hrstić (22 točk), na drugi polovici igrišča pa je Dino Murić (10 točk, 11 skokov) s tretjo blokado zaustavil prodor Adnana Arslanagića (18 točk).

Liga Nova KBM, četrtfinale, prve tekme:

Četrtek, 11. maj:

Lestvica: