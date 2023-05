Govorice vse glasnejše, Italijan na poti v Ljubljano?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarskem svetu so vse glasnejše govorice, da bo na klop Cedevite Olimpije v prihodnji sezoni sedel italijanski trener Simone Pianigiani, ki je nazadnje deloval na Kitajskem. Prvič so se govorice o prihodu Italijana na klop slovenskih prvakov pojavile že v sredini aprila, zdaj pa sta o prihodu Pianigianija v Ljubljano poročala tudi dobro obveščena Sportando in košarkarski portal basketnews.