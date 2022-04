Brooklyn Nets vsaj do končnice brez Simmonsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski košarkarski zvezdnik Ben Simmons vse do končnice lige NBA ne bo debitiral v dresu Brooklyn Nets, ki ga nosi tudi Slovenec Goran Dragić. Kot je dejal trener Steve Nash, je razlog v tem, da Simmons po poškodbi okreva počasneje, kot je bilo sprva predvideno.

Avstralec za Mrežice ni zaigral vse od februarskega prestopa iz Philadelphia 76ers, 25-letnik ima poškodbo hrbtenice, zaradi katere z Brooklynom ni polno treniral. Pravzaprav letos še ni zaigral v ligi NBA.

Trener Nash pa je zdaj sporočil, da ekipi ne bo mogel priskočiti na pomoč do konca rednega dela sezone, prav tako, verjetno, tudi ne v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Ta turnir je na sporedu naslednji teden.

"Napredek obstaja, vendar je Ben še daleč od zadostne fizične pripravljenosti. Za zdaj dela vaje za moč in malo meče na koš. To je spodbudno zanj, a za ekipo novica ni vesela," je dejal Nash.

Mrežice so na desetem mestu vzhodne konference in so si zagotovile mesto na turnirju dodatnih kvalifikacij za končnico prihodnji teden.