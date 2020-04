Brata Dragić vsak na svojem koncu sveta, a s podobnimi nalogami #video

Zaradi koronavirusa se je košarkarsko dogajanje po svetu zaustavilo. V ligi NBA so nemudoma prekinili s tekmovanjem, ko je center Utaha Rudy Gobert zbolel za covidom-19.

V tem času se košarkarji v domačem okolju pripravljajo, ker se bodo morda vrata dvoran v prihodnjih mesecih ponovno odprla. Čeprav ima veliko košarkarjev v ligi NBA ogromne hiše in dovolj prostora za individualen trening, pa nimajo vse razpoložljive opreme za "še izboljšano verzijo" košarkarske vadbe.

"Hvala, brat, spoštujem to!"

Košarkar Miami Heat Jimmy Butler se je spomnil za domiselno potezo, potem ko je slišal, da več kot polovica soigralcev nima primerne opreme.

Jimmy Butler poskrbel, da imajo vsi soigralci doma prave koše za košarko. Foto: Gulliver/Getty Images

V prvi vrsti so pogrešali koš in zdaj spet lahko ravnajo svoje levice oziroma desnice. Le dva košarkarja Miamija sta imela ta privilegij. In Butler je poskrbel, da imajo vsi pred domačim pragom zdaj pravi koš.

"Pred dvema dnevoma sem prejel veliko škatlo. Odprl sem in v njej je bil koš, ki ga je poslal Jimmy. Sam sem imel koš, ki je bil za otroke. Koš mi je uspelo sestaviti in lahko sem že metal. Hvala, brat, spoštujem to," je ob prejetem darilu dejal kapetan Miamija Goran Dragić.

Mlajši Dragić preživel tudi karanteno, zdaj že skupaj z družino

Da je vez med košarkarji Miamija v tej sezoni trdna, je bilo več kot očitno, ko so se še podili po dvoranah lige NBA. Z 41 zmagami in 24 porazi so na četrtem mestu vzhodne konference. A ni še znano, ali se bo liga NBA nadaljevala. Ideja je celo bila, da bi košarkarji odigrali zaključek in končnico v eni dvorani, a dokler se stanje s koronavirusom ne bo umirilo, bodo odgovori na vprašanja še kar nekaj časa viseli v zraku.

Z idejo, da bi košarkarsko sezono zaključili v eni dvorani, se spogledujejo tudi v Španiji, pravi Zoran Dragić, ki je, tako kot brat Goran, zdaj vendarle v objemu družine. Spomnimo se, kako je pred časom zapustil Španijo in se z enim od zadnjih letov vrnil v Slovenijo, nato pa moral še v 14-dnevno karanteno v Velenje.

Zaključek sezone morda na Kanarskih otokih?

"Ne vemo, kaj se bo zgodilo zaradi koronavirusa. Zadnja dva dni že treniramo po aplikaciji Zoom. Vsi se s telefonom priključimo in treniramo s kondicijskim trenerjem. Ne vemo še, kaj bo s sezono. 24. aprila naj bi se vedelo. Bral sem, da bi lahko špansko ligo končali na Kanarskih otokih," je za Planet TV dejal mlajši od bratov Dragić.

Sezono je začel v Nemčiji pri Ulmu, nato pa na sredini prestopil v vrste evroligaške Baskonie. "V Ulmu smo imeli kar dober rezultat. Res pa je, da smo zelo slabo začeli. Potrebovali smo, da smo se uigrali. Enajst novih igralcev, nov trener. Iz meseca v mesec smo stopnjevali formo. V Španiji sem bil mesec in pol. Zmagali smo zadnjih pet tekem zaporedoma. Prišli smo v zmagovalno formo. Trener Duško Ivanović je eden vrhunskih. V karieri je že osvajal evroligo … Natančen je. Ve, kaj mora delati, da osvajaš naslove. Verjamem, da bo tudi Jaka Lakovič, ki je bil moj trener pri Ulmu, čez nekaj let vrhunski trener. Ve, kaj hoče. Na začetku sezone je bilo težko, ker je bilo toliko novih obrazov. Kmalu je vedel, kaj mora narediti, da je ekipa začela funkcionirati."