Avtor:
B. B.

Četrtek,
13. 11. 2025,
22.00

Osveženo pred

7 ur, 41 minut

Utah Jazz Atlanta Hawks Phoenix Suns Indiana Pacers Toronto Raptors NBA Cleveland Cavaliers

Četrtek, 13. 11. 2025, 22.00

7 ur, 41 minut

Liga NBA, 13. november

Bodo Cleveland Cavaliers spet blesteli na domačem parketu?

Cleveland Cavaliers | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V noči na petek bodo v košarkarski ligi NBA na sporedu tri tekme. V Rocket Mortgage FieldHouse se obeta zanimiva tekma, ko bodo Cleveland Cavaliers na domačem parketu gostili Toronto Raptors.

Cleveland Cavaliers so letošnjo sezono dobro začeli, potem ko imajo na svojem računu osem zmag ter štiri poraze in so trenutno drugi v vzhodni konferenci. Pri kavalirjih je najbolj vroč Donovan Mitchell, medtem ko Evan Mobley opravlja zelo dobro delo pod košem. Ekipo pa pestijo tudi poškodbe, saj Max Strus ne bo igral zaradi težav s stopalom, vprašljiv pa je Darius Garland, ki ima ravno tako težavo s poškodbo.

Toronto v svojih igrah veliko bolj nihajo, a so letos že premagali Cleveland. Toronto je do zdaj zbral šest zmag ter pet porazov in so trenutno osmi na vzhodu.

Indiana Pacers bo gostovala pri Phoenix Suns, Atlanta Hawks pa pri Utah Jazz.

Liga NBA, 12. november

Lestvica

Preberite še:

 
Cooper Flagg
Sportal V Dallasu precej hladni ob odhodu Harrisona
THUMB Donke
Sportal Bi se Dončić po odhodu Harrisona vrnil v Dallas? Luka odgovarja.
Luka Dončić
Sportal Frustracije Dončića, Lakersi razstavljeni na prafaktorje
Utah Jazz Atlanta Hawks Phoenix Suns Indiana Pacers Toronto Raptors NBA Cleveland Cavaliers
