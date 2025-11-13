Bodo Cleveland Cavaliers spet blesteli na domačem parketu?

V noči na petek bodo v košarkarski ligi NBA na sporedu tri tekme. V Rocket Mortgage FieldHouse se obeta zanimiva tekma, ko bodo Cleveland Cavaliers na domačem parketu gostili Toronto Raptors.

Cleveland Cavaliers so letošnjo sezono dobro začeli, potem ko imajo na svojem računu osem zmag ter štiri poraze in so trenutno drugi v vzhodni konferenci. Pri kavalirjih je najbolj vroč Donovan Mitchell, medtem ko Evan Mobley opravlja zelo dobro delo pod košem. Ekipo pa pestijo tudi poškodbe, saj Max Strus ne bo igral zaradi težav s stopalom, vprašljiv pa je Darius Garland, ki ima ravno tako težavo s poškodbo.

Toronto v svojih igrah veliko bolj nihajo, a so letos že premagali Cleveland. Toronto je do zdaj zbral šest zmag ter pet porazov in so trenutno osmi na vzhodu.

Indiana Pacers bo gostovala pri Phoenix Suns, Atlanta Hawks pa pri Utah Jazz.

Liga NBA, 12. november

