Bo zaradi dejstva, da se noče cepiti, še naprej izgubljal milijone?

V ligi NBA je 96% košarkarjev že cepljenih proti covid-19, nekateri pa še vztrajajo pri svoji odločitvi, da se ne bodo. Med redkimi je tudi košarkar Brooklyn Nets Kyrie Irving. V sredo zvečer je še enkrat poudaril, da gre za njegovo življenje, s katerim bo naredil to, kar bo sam želel.

Zaveda se posledic, ki sledijo. V New Yorku, kjer domuje njegov klub, je obvezno cepljenje športnikov, ki igrajo v dvoranah, zato na domačih tekmah v nobenem primeru ne more igrati. Njegova letošnja plača znaša 33 milijonov dolarjev, kar pomeni, da bi za neigranje v domači dvorani izgubil več kot polovico denarja. Govori se, da bi lahko izpustil celotno sezono, zaradi česar bi bil ob celotno plačo. V zraku bi bilo lahko tudi njegovo morebitno podaljšanje pogodbe z Brooklynom v višini 185 milijonov dolarjev.

Vrata dvorane so mu zaprta

"Vem, da me lahko doletijo finančne posledice. Če želim igrati v New Yorku, biti del ekipe, moram biti cepljen. Odločil sem se, da se ne cepim. To je moja odločitev in želim, da jo spoštujete. Nadaljeval bom z vzdrževanjem fizične kondicije in bil v pripravljenosti, da bom igral. Ne gre za politično zadevo, niti ne o ligi NBA ali kakršnikoli organizaciji. Govorim o mojem življenju in kaj bom z njim naredil."

Bomo letos sploh videli dvoboj Irving-Dončić? Foto: Guliverimage

Irving je spregovoril v živo na svojem družbenem omrežju Instagram dan po tem, ko so pri njegovem delodajalcu sporočili, da organizatorju igre ne bodo dovolili trenirati z ekipo, dokler ne izpolne zahtev mesta New York.

Generalni direktor kluba Sean Marks je izjavil, da bodo Irvingu odprli vrata dvorane, ko se bo vsaj enkrat cepil. Za ta korak se je odločil skupaj z lastnikom Joejem Tsaijem, hkrati pa poudaril, da bo za neigranje na domačih tleh izgubil del pogodbe.

V kolikor bo izpustil prav vse Brooklynove tekme, vključno s pripravljalnimi, bo tako izgubil več kot 17 milijonov dolarjev. Če celotno, potem razumljivo kar 33 milijonov dolarjev. "Pa kaj, če bom izgubil denar. Ni vse v denarju, ampak v tem, kaj je najboljše zate. Mislite, da bi rad izgubil denar? Da bi se odrekel možnosti osvojitve naslova prvaka? Mislite, da želim le sedeti doma in ne biti ob soigralcih? Dajte no," je že konec septembra razlagal 29-letni Irving, ki je sredin pogovor zaključil z besedami, da ne bo končal kariere na takšen način: "Ne bom se upokojil. Ne bom pustil tekme na takšen način. Še vedno imam veliko dela za postoriti."