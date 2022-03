Bitka je dobljena, vojna še zdaleč ne

Košarkarji Krke so v nedeljo dosegli zelo pomembno zmago v boju za obstanek v ligi NBA. V Novem mestu so s 87:84 ugnali Split in tako ohranjajo upe po obstanku v regionalni ligi. "Zdaj ni nobene agonije. Zmagali smo na eni od tekem, bomo pa poskusili do konca lige še koga presenetiti," je po zmagi dejal trener Krke Dalibor Damjanović.

Redni del lige ABA se počasi bliža koncu, vse bolj napeto pa je tudi v boju za obstanek v ligi. Novomeščani imajo po nedeljski zmagi štiri zmage in 15 porazov, zmago več od Splita, ki je na zadnjem mestu, ob tem pa imajo košarkarji Krke odigrano še tekmo manj. V družbi 14 ekip bo iz elite izpadla zadnja ekipa, medtem ko bo predzadnja z drugo ekipo druge lige ABA igrala dodatne kvalifikacije za obstanek v prvoligaški konkurenci. Novomeščani tako ohranjajo upe, da bodo tudi v prihodnji sezoni ostali med najboljšimi ekipami Jadrana, Slovenija pa bi tako ohranila kvoto dveh ekip v prvoligaški konkurenci.

Krka je tekmovanje v ligi ABA začela spodbudno s polovičnim izkupičkom po šestih odigranih tekmah. Nato pa slasti zmage v regionalnem tekmovanju niso okusili vse od 30. oktobra. Nanizali so kar 12 zaporednih porazov, v nedeljo pa jim je vendarle uspelo prekiniti črno serijo, ki so jo zaznamovale tudi številne poškodbe in odsotnosti ključnih igralcev.

Miha Lapornik je dosegel 25 točk. Foto: Liga ABA/Krka/Drago Perko

V nedeljo je novomeška četa vendarle stisnila zobe in prikazala boljšo predstavo. Nekaj minut pred koncem je imela slovenska ekipa v rokah celo zmago z več kot desetimi točkami prednosti, a je v zadnjih štirih minutah zapravila prednost 14 točk (83:69), ki si jo je priigrala z delnim izidom 12:0. A na koncu je vendarle prišla do pomembne zmage.

"Normalno je, da je bila tekma težka, saj je bila zmaga za obe ekipi zelo pomembna." Foto: Vid Ponikvar

Po zmagi je svojim varovancem čestital trener Dalibor Damjanović. "Normalno je, da je bila tekma težka, saj je bila zmaga za obe ekipi zelo pomembna. Mislim, da je bila naša zmaga zaslužena, saj smo bili celo tekmo v dobrem ritmu. Danes sem manj rotiral igralce, saj sem verjel izkušenejšim, da lahko oni izvlečejo to tekmo, in tako je tudi bilo. Še enkrat čestitke mojim fantom za zmago in tudi Splitu za več kot korektno predstavo. Zdaj ni nobene agonije. Zmagali smo na eni od tekem, bomo pa poskusili do konca lige še koga presenetiti. Prva priložnost bo že na sobotnem gostovanju v Čačku," je po tekmi dejal trener Damjanović, ki ob tem opravlja tudi vlogo pomočnika selektorja v slovenski izbrani vrsti.

Krko do konca rednega dela čakajo še srečanja z Borcem v gosteh, doma se bo pomerila s FMP-jem, nato pa jih čakajo še obračuni s Crveno zvezdo, Budućnostjo in Igokeo. Varovance Daliborja Damjanovića pa čakata še zaostali tekmi z Mornarjem in Mego.

Lestvica:

1. Partizan 20 tekem – 37 točk

2. Crvena zvezda 19 - 36

3. Budućnost 18 - 32

4. Cedevita Olimpija 19 - 31

5. Igokea 20 - 31

6. Cibona 19 - 28

7. FMP 18 - 28

8. Mega 20 - 28

9. Studentski centar 19 - 27

10. Mornar 19 - 26

11. Borac 19 - 26

12. Zadar 19 - 26

13. Krka 19 - 23

14. Split 20 - 23

