Nadarjeni slovenski košarkar opozoril nase na velikem odru

Pred petimi leti je pri Žiga Samar pri vsega 16 letih okrepil mladinske vrste Real Madrida, pri katerem je imel sprva težave s papirji, nato še s poškodbo, po vseh nevšečnosti pa je ob pravi priložnosti začel igrati vse bolje. S sovrstniki je postal mladinski državni prvak, bil MVP finala, s kraljevim klubom osvojil mladinsko evroligo.

Začutil je, da je čas za vstop v člansko košarko. Novi delodajalec Feunlabrada ga je sprva posodil k tretjeligašu Zamori, zdaj pa vse bolj in bolj računa na usluge slovenskega organizatorja igre, ki ima pri 197 centimetrih številne prednosti v primerjavi z nižjimi tekmeci.

Slovenija se lahko znajde v težkem položaju

Dve tekmi, dva poraza proti Finski. Takšen je izkupiček slovenske košarkarske reprezentance v februarskem oknu v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto 2023. Stanje v skupini C se je po štirih krogih krepko zapletlo. Na vrhu so Finci s tremi zmagami in enim porazom, na drugem imata Slovenija in Švedska polovičen izplen, Hrvati pa so na četrtem mestu z zmago, do katere so prišli v ponedeljek po podaljšku proti Švedski.

Foto: Vid Ponikvar

Ker v drugi del napredujejo tri izbrane vrste, bosta zelo pomembni zadnji tekmi s Hrvaško in Švedsko, ki bosta konec junija oziroma v začetku julija. Slovenija bi si rešila kožo z eno zmago, na Košarkarski zvezi Slovenije pa upajo, da bo lahko takrat že pomagal tudi Luka Dončić.

Če bo Sloveniji uspel preboj v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, jo že avgusta čaka nadaljevanje, v katerem se bosta križali skupini C in D. V novi skupini bi morala nato odigrati še šest novih tekem proti trem najboljšim iz skupine D, v kateri nastopajo Izrael, Nemčija, Poljska in Estonija. Na prvenstvo bodo nato odpotovale tri najboljše reprezentance iz nove skupine.