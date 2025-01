"Pipan je znan po svojih briljantnih strategijah in sposobnosti razvijanja zmagovalnih ekip. K nam prinaša izjemne izkušnje in neuklonljiv zmagovalni duh. Njegova filozofija, ki temelji na disciplini in sodelovanju, nam vliva popolno zaupanje, da bo pravi vodja naše ekipe. Pripravite na nepozabno sezono," so ob prihodu 65-letnega slovenskega strokovnjaka zapisali pri Ylliyu, trenutno šesti ekipi v ligi.

Pipan je blestel že kot košarkar v dresih Celja, Olimpije in Šoštanja, zbral pa je tudi 13 nastopov za jugoslovansko reprezentanco.

Kot trener je vodil Maribor, Zagorje, Krko in Zlatorog Laško, med letoma 2005 in 2007 pa je bil selektor slovenske reprezentance, kjer ga je nato nasledil Jure Zdovc. Kasneje je deloval na Poljskem in v Makedoniji, kjer je bil tudi selektor izbrane vrste, med drugim jo je vodil tudi na EP 2013 v Sloveniji. Eno sezono je prav tako vodil Zadar.

