Miha Lapornik se je vrnil v domači Zlatorog

Članski ekipi Zlatoroga na pomoč prihaja otrok kluba in izkušeni občasni slovenski reprezentant Miha Lapornik, so sporočili iz Laškega. Zlatorog je trenutno na zadnjem mestu prve slovenske lige, saj so na 12 tekmah zmagali samo enkrat. Nedavno se je v Tri lilije vrnil tudi trener Aleš Pipan.