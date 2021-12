Nekdanji slovenski selektor se je vrnil v Laško

Aleš Pipan se bo vnovič usedel na trenersko klop košarkarskega kluba iz Laškega. V klubu so informacijo potrdili z objavo na Facebooku in zapisom: "Aleš, dobrodošel doma!" Nekdanji slovenski košarkarski selektor bo Zlatorog vodil do konca sezone.

Zasedba iz Laškega je v dosedanjem delu lige NKBM vpisala osem porazov in zgolj eno zmago. Po sobotnem porazu proti Triglavu so se razšli z dosedanjim trenerjem Robijem Ribežlem. Laško zaseda zadnje mesto na lestvici slovenskega prvenstva.

Laščani in Ribežl, ki je ekipo vodil tretjo sezono, so se v ponedeljek dogovorili za prekinitev pogodbe.

Glede na objave na družbenih omrežji bo Laščane v nadaljevanju sezone vnovič vodil 62-letni Pipan, s katerim je Zlatorog leta 2004 osvojil slovenski pokal.

Savinjčan je bil nazadnje v slovenskem košarkarskem prvenstvu trener košarkarjev Šentjurja, s katerimi pa po koncu minule sezone ni podaljšal sodelovanja.

Kot so zapisali na portalu kosarka.si, bo Pipan čez dve leti slavil 30 let trenerskega dela, njegov opus pa obsega tudi vodenja Maribora, Zagorja, Slovana, Anwila, Zadra, Krke, MZT-ja, Olimpije, Budimpešte. V svoji karieri je bil selektor Slovenije, Severne Makedonije in Poljske.

Pipan je Laščane vodil štirikrat, od 1997 do 2000, od 2003 do 2005, od 2008 do 2011 ter od 2015 do 2018.

