Znan selektor ameriških košarkarjev na naslednjih OI

Steve Kerr bo selektor ameriške košarkarske reprezentance za naslednji olimpijski nastop v Parizu leta 2024, poročajo številni ameriški portali. Na selektorskem mestu bo Kerr zamenjal Gregga Popovicha, ki mu je prav Kerr nazadnje asistiral letos na igrah v Tokiu, kjer so ZDA osvojile zlato.

Kerr je že vse od leta 2014 trener moštva Golden State Warriors, ki ga je trikrat popeljal do naslova prvaka v ligi NBA, dvakrat pa je finale izgubil.

Kot košarkar je Kerr osvojil pet naslovov prvaka – tri s Chicago Bulls, po enega pa s San Antonio Spurs in Los Angeles Lakers.

Novice na ameriški zvezi uradno še niso potrdili, a ESPN na portalu navaja, da je znana že celotna strokovna ekipa in da bodo Kerrovi pomočniki Monty Williams, Erik Spoelstra in Mark Few.

