Amerika umira od smeha: fenomenalna akcija nerodnega orjaka #video

Williamsova ekipa je sobotno tekmo sicer izgubila z 42 točkami razlike, a danes v ZDA govorijo le o akciji orjaškega bruca. Ta se je po tem, ko je počasi prečkal igrišče in prišel v napad, spotaknil, si zvil gleženj, se skobacal na noge, nato pa imenitno podal pod koš soigralcu Danielu Cooku, ki je neoviran zabil. V nekaterih medijih so akcijo označili za "najboljše košarkarsko zaporedje dogodkov vseh časov".

Poglejte sami.

Never tell St. John Fisher C Connor Williams big men can't play the point pic.twitter.com/BAzH1DlO4N

The trip. The limp. The DIME.



A true redemption story in 20 seconds. I can’t get enough of Connor Williams pic.twitter.com/9Ti9kaUst8