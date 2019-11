V živo: Primorci v prvem polčasu nemočni proti Olimpiji

V šestem krogu lige ABA v Kopru pravkar poteka slovenski derbi med Koper Primorsko in Cedevito Olimpijo. Obe ekipi sta po petih krogih pri štirih zmagah in porazu. Krka bo v ponedeljek z novim trenerjem gostila Mego Bemax.

Finalista slovenskega državnega prvenstva iz minule sezone imata po petih krogih lige ABA skupaj na svojem računu kar osem zmag. Medtem ko je Cedevita Olimpija v petem krogu v Baru doživela prvi poraz v sezoni, pa so košarkarji Koper Primorske na regionalni sceni trenutno v izjemnem naletu, saj so v obračun z Ljubljančani vstopili po nizu štirih zaporednih zmag.

V soboto je Budućnost visoko premagala Cibono in se vrnila na vrh lestvice, Partizan je bil z 72:57 boljši od Zadra, ki še edini ne pozna zmage. Krog sta v petek odprla FMP Beograd in Mornar, z 92:83 so slavili Beograjčani, ki so vknjižili peto zmago.

Liga ABA, 6. krog:

Lestvica:

