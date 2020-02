Zmagoviti debi Jurice Golemca v Beogradu, nov poraz Krke

Jaka Blažič je bil s 27 točkami, štirimi skoki in petimi asistencami prvi mož ne le Olimpije pač pa tekme v Beogradu. K zmagi Ljubljančanov jih je 18 dodal Cody Miller McIntyre, 17 Edo Murić, pa 15 Mikael Hopkins. Za najboljšega strelca tekme se je z Blažičem boril turški legionar v vrstah FMP Okben Ulubay, ki se je ustavil pri 26 točkah, 20 jih je dodal Sudanec z avstralskim potnim listom Duop Reath, 17 pa Srb Marko Jeremić.

Olimpijo v naslednjem krogu čaka domač spopad z Zadrom, tekma bo v soboto, 8. februarja.

Novomeščani so z 69:77 izgubili proti Ciboni. Pri Krki je z 21 točkami, osmimi skoki in dvema asistencama izstopal Marko Jošilo, 15 točk je dodal Luka Lapornik, 11 pa Ivan Ramljak. Najboljši strelec Cibone je bil Ivan Novačić z 22 točkami, 12 jih je dodal slovenski legionar Matic Rebec, ki je zbral tudi sedem asistenc, tretji strelec zagrebške ekipe pa je bil Američan Shane Gibson z desetimi točkami. Krka ima po 18 odigranih tekmah na računu šest zmag in 12 porazov, v naslednjem krogu, v nedeljo, 9. februarja, pa jo čaka gostovanje v Aleksandrovcu pri Igokei.

