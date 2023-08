Šejk Saud Ali al Tani je novi predsednik Mednarodne košarske zveze (Fiba). Na 22. kongresu Fibe v Manili na Filipinih so danes izvolili tudi nove člane izvršnega odbora krovne zveze za štiriletno mandatno obdobje do 2027. Med izvoljenimi novimi člani je tudi Slovenec Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije.

Saud Ali al Tani, ki je bil v prejšnjem mandatnem obdobju podpredsednik Fibe, je na položaju nasledil Malijca Hamaneja Nianga.

"Košarka je globalen šport in to je naša največja moč," je ob tem dejal novoizvoljeni šef zveze.

FIBA Congress elects Qatar's Sheikh Saud Ali Al Thani as new FIBA President and appoints new Central Board members #FIBA #basketball #qatar #doha #QBA pic.twitter.com/FbSobGCOSE — Qatar Sports & Events (@QatarSportsNew1) August 23, 2023

Ingo Weiss iz Nemčije je bil vnovič izvoljen za svoj tretji mandat za blagajnika Fibe.

Novoustanovljeni IO Fibe se bo prvič sestal v soboto, 9. septembra, v Manili, ob robu svetovnega prvenstva v košarki.

Med izvoljenimi novimi člani izvršnega odbora je tudi Slovenec Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Člani IO Fibe za obdobje od 2023 do 2027 so ob Slovencu Erjavcu še Carol Callan iz ZDA, Yamil Alejandro Bukele Perez iz Salvadorja, Usie Richards iz Deviških otokov, Yuko Mitsuya iz Japonske, Yao Ming iz Kitajske, Carmen Tocala iz Romunije, Asterios Zois iz Grčije, Tor Christian Bakken iz Norveške, Jubilee Kuartei iz Palava, Burton Ross Shipley iz Nove Zelandije, Pascale Mugwaneza iz Ruande in Jean-Michel Ramaroson iz Madagaskarja.

Člani IO se bodo skupaj z novoizvoljenim predsednikom in blagajnikom pridružili generalnemu sekretarju Fibe Andreasu Zagklisu in predsednikom petih regij Fibe za naslednje štiriletno obdobje. To so Anibal Manave (Afrika), Fabian Borro (Amerika), K Govindraj (Azija), Jorge Garbajosa (Evropa) in David Reid (Oceanija).

Erjavec je od letos tudi podpredsednik evropske zveze Fiba Evropa.