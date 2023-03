Znana okvirna trasa dirke po Sloveniji, pri Tadeju Pogačarju še vprašaj

Kolesarski klub Adria Mobil, organizator dirke po Sloveniji, je na okrogli mizi predstavil okvirno traso letošnje, 29. izdaje slovenske pentlje. Znana so mesta, ki bodo ob 30. obletnici prve izdaje med 14. in 18. junijem gostila začetke in konce etap. Podrobnosti o ekipah in ključnih točkah trase bodo znane na novinarski konferenci 12. aprila.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je slovensko pentljo tako kot zadnja leta uvrstila v drugi rang preizkušenj Uci Pro.

To je po mnenju direktorja dirke Bogdana Finka, ki je sodeloval na okrogli mizi, na kateri je omizje povezalo preteklost, sedanjost in prihodnost slovenske pentlje, primerna raven za zanimivo dirkanje in ustrezno promocijo države.

Začetek petdnevne preizkušnje bo v Celju. Knežje mesto je gostilo tudi cilj prve etape premierne izdaje leta 1993. To so sicer organizatorji in celjska občina sporočili pred natanko mesecem dni, danes pa so razkrili še ostala mesta, ki bodo gostila začetke in zaključke etap.

"Vse trase so še v dokončni obdelavi"

Prva se bo končala v Rogaški Slatini, druga pa se bo začela v Žalcu in končala v Ormožu. Tretja bo kolesarje vodila od Grosupljega do Postojne. Četrta se bo začela v prestolnici in končala v Kobaridu, medtem ko se bo zadnja etapa tradicionalno končala na glavnem trgu v Novem mestu. Začela se bo na Vrhniki.

Foto: Vid Ponikvar

"Vse trase so še v dokončni obdelavi. Kateri vzponi, zavoji, spusti, ciljni sprinti bodo gostili dirko, bo znano na uradni predstavitvi. Takrat bo jasno, koliko višinskih metrov čaka kolesarje na dirki. Tudi z ekipami in posamezniki smo še v fazi dogovarjanja," je v izjavah po koncu okrogle mize dejal Fink.

Nastop Pogačarja še ni stoodstotno potrjen

Nastop Tadeja Pogačarja na dirki, na kateri je slavil zadnji dve leti, še ni stoodstotno potrjen. To bi bil sicer glavni preizkus pripravljenosti 24-letnika pred Tourom, a tudi v primeru, da se bo odločil za nastop na kakšni drugi dirki, Fink vidi priložnost za ostale. Nastop Tadeja Pogačarja na dirki, na kateri je slavil zadnji dve leti, še ni stoodstotno potrjen. Foto: Vid Ponikvar

"To bi bila priložnost za vse nas v organizacijskem odboru. Razmišljamo tako, da imamo odlične kolesarje in če ni Pogačarja, pomeni to priložnost za vse ostale. Ker ko pride Tadej Pogačar, ki v narekovajih osmeši konkurenco na Pariz-Nici, je jasno, da mora na dirki po Sloveniji zmagati," je na druženju z mediji dodal direktor dirke po Sloveniji.