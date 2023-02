Znano je, kje bo štart letošnje dirke Po Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji dirke Po Sloveniji so sporočili, da bo š tart letošnje, 29. izvedbe dirke Po Sloveniji v Celju, lanskem naj gostitelju dirke, ki je start dirke gostil že leta 2012.

Zanimivo je, da je bil prav v Celju pred 30 leti, ko je bila dirka Po Sloveniji organizirana prvič, tudi cilj prve etape. Dirka se je leta 1993 začela s kronometrom po Novem mestu, 1. etapa v dolžini 189 kilometrov pa je potekala na relaciji Otočec–Celje.

Matija Kovač, župan Mestne občine Celje, in Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji Foto: Adria Mobil

"Z veseljem smo se odzvali na pobudo organizatorjev, da bi se kolesarska dirka Po Sloveniji letos začela v našem mestu. Celje je že dolga leta ponosni partner tega športno-turističnega spektakla, ki v mednarodnem športnem prostoru uživa velik ugled, čemur pritrjuje tudi udeležba nekaterih največjih zvezdnikov kolesarstva," je ob tem dejal Matija Kovač, župan Mestne občine Celje.

"Celje je dolgoletni partner dirke Po Sloveniji, poleg tega so bili prihodi karavane v mesto vedno zelo atraktivni, sprejem kolesarjev pa veličasten. Aktualnemu naj gostitelju je gotovo v ponos, da bo pozdravil kolesarje z vsega sveta v Sloveniji, zato sem zelo vesel, da so Celjani sprejeli izziv," pa je dejal Bogdan Fink, direktor dirke.

Tadej Pogačar je tudi letos napovedal udeležbo na dirki Po Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Organizatorji dirke Po Sloveniji bodo traso podrobneje predstavili aprila. Na dirki naj bi znova nastopil prvi kolesar Mednarodne kolesarske lestvice Tadej Pogačar, tudi letos pa ta ohranja status v kategoriji druge ravni oz. Uci Pro.

Dirka Po Sloveniji od leta 1993 ni bila organizirana le dvakrat, in sicer v letih 1997 in 2020, ko je izvedbo preprečila pandemija covid-19. Od leta 2017, ko je potekal prvi mednarodni televizijski prenos, si dirko vsako leto ogleda več kot deset milijonov gledalcev z vsega sveta.

Dirko že od leta 1998 organizira novomeški kolesarski klub oziroma Kolesarski klub Adria Mobil, ki bo tudi letos skrbel za organizacijo dirke. 29. izvedba dirke Po Sloveniji bo od 14. do 18. junija 2023.

Na dirki Po Sloveniji je bilo od leta 1993 izpeljanih 152 etap, štarte ali cilje pa je gostilo skupno 63 slovenskih mest in pet mest v sosednjih državah - štarti oziroma cilji so bili organizirani na Hrvaškem (Zagreb), v Avstriji (Beljak) ter Italiji (Bazovica, Trbiž in Trst).



Med slovenskimi mesti je dirka največkrat obiskala Novo mesto, ki je gostilo 35 štartov oziroma ciljev etap, Ljubljano, ki je gostila 30 štartov oziroma ciljev, ter Novo Gorico, kjer se je začelo oz. končalo 22 etap.

