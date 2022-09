Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Annemiek Van Vleuten so takoj po padcu prepeljali na preiskave in slikanje v bolnišnico, kjer se je izkazalo, da si je pri padcu zlomila eno od kosti v komolcu. Vse je kazalo, da je njen nastop pod velikim vprašajem, a so danes iz nizozemske kolesarske zveze sporočili, da bo 39-letna šampionka jutri vendarle na startu cestne dirke.

Današnje preiskave so namreč pokazale, da je poškodba Van Vleutnove, svetovne prvakinje iz leta 2019, stabilizirana in da se bo v soboto lahko podala v lov za naslov svetovne prvakinje.

39-letna Annemiek Van Vleuten ima za seboj nepozabno sezono. Zmagala je na vseh treh najpomembnejših etapnih dirkah Giro Donne, Tour de France Femmes in Vuelta Challenge, najboljša pa je bila tudi na kolesarskem spomeniku Liège–Bastogne–Liège in enodnevni dirki Omloop Het Nieuwsblad.

Forma ni vprašljiva, počutje vsekakor

Forma prve dame kolesarstva seveda ni vprašljiva, je pa vprašljivo njeno počutje na kolesu. Po četrtkovem treningu z reprezentančnimi kolegicami se je namreč izkazalo, da zaradi bolečin v roki ne more kolesariti v stoje, brez česar na določenih odsekih trase, na primer na vzponu na goro Pleasant, zagotovo ne bo šlo. "Zelo sem razočarana," je priznala v pogovoru z mediji. "Tako strmega klanca ne moreš prekolesariti sede," se je sprijaznila.

A Van Vleutnova še zdaleč ni edina karta, na katero bodo jutri stavili v nizozemski reprezentanci. Poleg trikratne svetovne prvakinje Marianne Vos sta v ekipi še vzpenjajoča se zvezda ženskega kolesarstva Demi Vollering in Ellen van Dijk, v soboto kronana nova/stara svetovna prvakinja v vožnji na čas.

Kolesarke čaka skupno 164,3 km, kar bo druga najdaljša dirka v koledarju svetovne serije. Preizkušnja z 2.433 višinskimi metri se bo začela ob 4.25 zjutraj po slovenskem času, končala pa dobre štiri ure in pol kasneje.



Slovenske barve bodo zastopale Eugenia Bujak, Urša Pintar in Špela Kern. Belgijci bodo stavili na Lotte Kopecky, Poljaki na Kasio Nieuwiadoma, Avstralci na Grace Brown, drugo v sobotni vožnji na čas, Danci na Cecilie Uttrup-Ludwig, Italijani pa računajo na branilko naslova Eliso Balsamo in Eliso Longo Borghini.



Moški se bodo v lov za mavrično majico podali v nedeljo, 25. septembra.

