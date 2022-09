Cestna dirka za člane do 23 let (podrobneje):



Kazahstanec Jevgenij Fedorov je imel ob koncu več moči kot Čeh Mathias Vacek, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Guliverimage



Cilj: Kazahstanski kolesar Jevgenij Fedorov je novi svetovni prvak med mlajšimi člani! Čeh Mathias Vacek, ki so mu na koncu pošle moči, je osvojil drugo mesto, Norvežan Søren Wærenskjold, ki je dobil sprint zasledovalne skupine, je osvojil bron.



Pod najboljši slovenski uspeh današnjega dne se je podpisal Matevž Govekar, ki je osvojil deveto mesto, kar je sedma najboljša slovenska uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Na startu so bili še trije Slovenci: Mihael Štajnar je osvojil 51. mesto (+5:43), Anže Skok in Boštjan Murn pa sta odstopila.



3 km do cilja: Belgijec Alec Segaert poskuša napasti, a vse kaže, da bosta za naslov svetovnega prvaka obračunala Čeh Mathias Vacek in Kazahstanec Jevgenij Fedorov.



5 km do cilja: Čeh Mathias Vacek in Kazahstanec Jevgenij Fedorov sta si v ospredju nabrala nekaj prednosti in ta še narašča! 14 sekund! Bo eden izmed njiju oblekel mavrično majico svetovnega prvaka?

8 km do cilja: Začenja se še zadnji spust današnje dirke. Čez vrh vzpona se je pregriznil tudi Govekar, ki pa je nekoliko zaostal.



9 km do cilja: Kolesarji se še zadnjič danes vzpenjajo na Mt. Pleasant (1,1 km, povprečni naklon 8,8 odstotka).



10 km do cilja: Kdo bo novi svetovni prvak v kategoriji članov do 23 let? Pod največji slovenski uspeh v tej kategoriji se je podpisal Matej Mohorič, ki je leta 2013 v Firencah postal svetovni prvak v cestni vožnji.



13 km do cilja: Na čelu dirke so zdaj štirje kolesarji. Belgijcu Alecu Segaertu, Čehu Mathiasu Vacku, ki prevzema pobudo, in Francozu Mathisu Le Berru se je pridružil še kazahstanski kolesar Jevgenij Fedorov.



Govekar je še vedno v glavnini s približno 30 kolesarji, ki zaostaja okoli 17 sekund.



18 km do cilja: V ospredju zdaj vozi skupina s tremi kolesarji Belgijcem Alecom Segaertom, Čehom Mathiasom Vackom in danes že večkrat omenjenim Francozom Mathisom Le Berro.



Sedem sekund za njimi drvi glavnina s približno 30 kolesarji, vključno z Govekarjem. Začenja se zadnji od desetih krogov na današnji dirki.

19 km do cilja: Bega je konec! Zasledovalci so ujeli še zadnjega kolesarja iz prvotnega bega Francoza Mathisa Le Berro. Do konca dirke pa samo še en krog.



27 km do cilja: Zasledovalna skupina je tik pred tem, da ujame ubežno trojico z Belgijcem Van Den Bosschom, Nemcem Wilkschom in Francozom Le Berro. Blizu je tudi zdesetkana glavnina z Govekarjem.



34 km do cilja: Do cilja sta še dva kroga. V ospredju vztraja trojica, v ozadju se jima približujeta češki kolesar Jakub Toupalik in Švicar Alexandre Balmer. Sledi glavnina s približno 50 kolesarji, med njimi je tudi Matevž Govekar, ki danes meri visoko.

Foto: Guliverimage

Foto: UCI

Slovenski kvartet na cestni dirki za člane do 23 let: Anže Skok, Boštjan Murn, Matevž Govekar in Mihael Štajnar. Foto: Guliverimage

Na čelu dirke so zdaj samo še trije kolesarji (BelgijecNemecin Francoz), preostali trije so omagali. V ozadju se medtem vrstijo taktični napadi.dobro vozi in je še vedno v igri za visoko uvrstitev. Kolesarji se trenutno vozijo ob morju, na poti proti startno-ciljnemu prostoru. Še vedno dežuje.Iz glavnine se vrstijo napadi. Prevladujejo Italijani in Danci. Ubežna šesterica ima dva kroga in pol do cilja samo še pol minute prednosti. Spet dežuje, kar pomeni, da bomo najverjetneje spet priča padcem, tako kot na začetku dirke. V glavnini sta še dva slovenska kolesarja, poleg Govekarja še Štajnar.V zgodnjih jutranjih urah so z dirko že opravili mladinci. Mavrično majico med mladinci je oblekel Nemec, ki je v ciljnem sprintu ugnal Portugalca. Tretje mesto je osvojil Belgijec(+0:55), najboljši Slovenec pa jena 23. mestu (+7:16).je osvojil 39. mesto (+11:50),pa dirke ni končal.V ospredju še vedno vztraja šesterica kolesarjev (Belgijec, Nemec, Čeh, Francoz, Švicarin Hrvat), ki ima pred zasledovalci minuto in 44 sekund prednosti.Kolesarji v kategoriji do 23 let se bližajo cilju. Za njimi je že več kot sto kilometrov. Na selektivni progi so v konkurenci tudi štirje slovenski kolesarji:in, ki ima na tej trasi veliko možnosti za uspeh. Govekar, ki je letos že član ekipe Bahrain-Victorious, bi lahko nastopil na nedeljski članski dirki, a se je odločil, da skuša izkoristiti še zadnjo priložnost med mlajšimi člani.