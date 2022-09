Nadarjeni Slovenec želi stopiti na posebni oder

Matevž Govekar je slovenski adut za medaljo na tekmi svetovnega prvenstva do 23 let.

Matevž Govekar je slovenski adut za medaljo na tekmi svetovnega prvenstva do 23 let. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu bo v petek zanimivo tudi s slovenskega zornega kota, saj ima slovenska štiričlanska reprezentanca do 23 let v Matevžu Govekarju kolesarja, ki bi lahko ob pravem dnevu konkuriral tudi za uvrstitev na zmagovalni oder.

Leto 2022 je za mladega slovenskega kolesarja Matevža Govekarja posebno. Sezono je začel v dresu avstrijskega Tyrola, od junija naprej pa je član ekipe svetovne serije Bahrain Victorious. Ni bilo treba dolgo čakati na njegovo prvo profesionalno zmago. Na Dirki okoli Burgosa je pokoril tekmece v četrti etapi.

Uspeha se je veselil po šprintu ubežne skupine. In zaključni šprint bi lahko bil njegovo orožje tudi na svetovnem prvenstvu v Avstraliji v tekmi kolesarjev, mlajših od 23 let. V petek se bo četverica slovenskih kolesarjev podala na selektivno in težko progo, dolgo 169,8 kilometra, na kateri bodo opravili z 2.520 višinskimi metri. Ob Govekarju bodo v Wollongongu pedala vrteli še Boštjan Murn, Anže Skok in Mihael Štajnar.

Foto: UCI

"Orožje imamo"

"Proga je zahtevna. Čaka nas deset krogov. Mislim, da bo selektivna. Klanec je kar strm, a mi je všeč. Kot ekipa imamo dobre možnosti," je Govekar dal vedeti, da jih na prvenstvu čaka težak zalogaj. Edini klanec, s katerim bodo morali kolesarji opraviti, je dolg sicer le 1,1 kilometra, a ima 7,7-odstotno povprečno naklonino, kaj kmalu po začetku pa je naklon tudi 14-odstoten.

Selektor Martin Hvastija verjame, da lahko Govekar poseže po vrhunskem dosežku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V petek ob 5. uri po slovenskem času se bo začela preizkušnja za mlade kolesarje in Slovenija ima prav v Govekarju aduta za medaljo, kar se zaveda tudi selektor Martin Hvastija: "Trasa je težja, kot je bila videti na papirju, v aplikacijah. Še enkrat več se je pokazalo, da jo je treba videti v živo in se tako z njo seznaniti. Klanec je sicer zahteven, vendar ne pretežak. Je pa res, da je težak vstop. Skupina se bo zelo razpotegnila in bo boj za pozicije. Tisti, ki ne bo spredaj, bo potrošil več energije. Dirka bo zaradi tega hitra. Orožje imamo – Govekar je v širšem krogu favoritov. Vsi ostali bodo imeli proste roke, če bodo želeli in zmogli, sicer bodo Govekarju v pomoč."

Verjame, da lahko poseže po vidnejšem rezultatu

"Računam, da bo večjim nacijam v interesu, da pride skupina v sam zaključek. Na štartu bo kar nekaj dobrih kolesarjev. Mislim, da smo lahko zelo konkurenčni. Verjamem, da lahko posežemo po vidnejšem rezultatu. Štirje smo, zato mi ne bomo na štartu prevzeli pobude. Dirkali bomo, poskušali biti zraven, če bodo kakšni pobegi, sicer pa čakamo na zaključek," izpostavlja 22-letni Govekar, ki je pred odhodom v Avstralijo dirkal še v Kanadi.

Mu bo uspel veliki met? Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegova želja je, da bi se zavihtel na oder za zmagovalce, saj se zaveda, da ima v sebi to kakovost. A so tovrstne dirke specifične in vpliva ogromno faktorjev na končni razplet. "Na sami dirki vidiš, kako bo vse skupaj potekalo. Po nekaj krogih je slika lahko že bolj jasna. Matevž bo kapetan. Njegova naloga je, da pride do finala čim bolj spočit, ujame odločilni trenutek, da je zraven in v zaključku šprinta," je jasen Hvastija.