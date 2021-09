Že zdaj je jasno, da Roglič na svetovnem prvenstvu ne bo vozil kronometra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V boj za mavrično majico svetovnega prvaka v vožnji na čas se bosta podala Tadej Pogačar in Jan Tratnik, in ne Primož Roglič, ki je olimpijski prvak v tej disciplini. Foto: Guliverimage

V nedeljo, 19. septembra, se bo s kronometrom za člane v Flandriji v Belgiji začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V uvodni disciplini prvenstva bosta nastopila Tadej Pogačar in Jan Tratnik, ne pa tudi Primož Roglič, olimpijski prvak v vožnji na čas.

Odločitev o slovenski zasedbi v kronometru je včeraj po cestni dirki za evropsko prvenstvo v Trentu sporočil Marko Polanc, ki po sestopu Andreja Hauptmana s selektorskega položaja, z Gorazdom Štangljem in Andrejem Cimpričem začasno vodi slovensko člansko reprezentanco.

Primož Roglič, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu postal olimpijski prvak v vožnji na čas, na svetovnem prvenstvu ne bo nastopil v tej disciplini, še vedno pa obstaja upanje, da bo vozil vsaj na cestni dirki. Foto: Anže Malovrh/STA

Novica je mnoge presenetila, saj je Primož Roglič aktualni olimpijski prvak v tej disciplini in bi bil tudi na svetovnem prvenstvu najbrž med vidnejšimi kandidati za visoka mesta, je pa dejstvo, da je tritedenska Dirka Po Španiji, kjer je zmagal že tretjič zapored, zagotovo terjala svoj davek na podorčju energetske izpraznjenosti.

Ni še znano, ali bo Zasavec nastopil vsaj na cestni dirki (26. 9.), kjer ima Slovenija pravico do nastopa osmih kolesarjev. Po napovedih Polanca bodo na prvenstvo povabljeni vsi kolesarji, ki dirkajo v svetovni seriji (teh je sedem). Imena naj bi s Kolesarske zveze Slovenije sporočili jutri.

Na 43,3-kilometrskem ravninskem kronometru od kraja Knokke-Heist do Brugesa ne bo niti Toma Dumoulina, olimpijskega podprvaka v kronometru, ki si je v nesreči (vanj je med treningom trčilo vozilo) zlomil zapestje in je potreboval operativni poseg. Sezona je zanj že končana.

Brez Rogliča in Dumoulina na štartu se bodo v boj za mavrično majico svetovnega prvaka med drugim podali aktualni svetovni prvak Italijan Filippo Ganna, Belgijca Wout Van Aert in Remco Evenepoel, aktualni evropski prvak, Švicar Stefan Küng, in nekdanji svetovni prvak, Avstralec Rohan Dennis.

