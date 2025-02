Zdaj je uradno: Tadeja Pogačarja ne bo na letošnjem Giru

Šef kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG Švicar Mauro Gianetti je v izjavi za francoski športni časnik L'Equipe potrdil, da slovenski as ekipe Tadej Pogačar letos ne bo branil lanske zmage na dirki po Italiji.

Da so možnosti za Pogačarjev nastop na rožnati pentlji majhne, je bilo jasno že po razkritju letošnjega programa nastopov.

Marca in aprila ima namreč 26-letni slovenski as na sporedu številne pomembne enodnevne klasike, na katerih bo lovil pomembne zmage, ob njih pa zelo malo časa za regeneracijo in morebitne višinske priprave.

"Res je to dokončno jasno," je 60-letni Gianetti v izjavi, ki jo citira L'Equipe, potrdil, da Pogačarja ne bo na startu Gira v albanskem Draču 9. maja.

Za zdaj še ni znano, ali se bo namesto tega Pogačar odločil za nastop na španski pentlji. "Zdaj bomo vse skupaj načrtovali s pogledom na to, ali bo odpeljal tako Tour kot Vuelto ali pa zgolj Tour. Lahko bi dirkal zgolj na Touru. O vsem se bomo odločili na podlagi začetka sezone in prihajajočih tednov," je po današnji etapni zmagi svojega varovanca dejal šef ekipe emiratov.

Pogačar je po sprintu manjše skupine dobil gorsko tretjo etapo dirke po Združenih arabskih emiratih na vrh Džebel Džaisa in prevzel skupno vodstvo. Do konca so ostale še štiri etape, vključno z odločilno zadnjo na vrh Džebel Hafita.

