Zaradi Rogličevega moštvenega kolega učinek domin, kazen za Quintano

Pred sedmo etapo dirke po Španiji so slovenski ljubitelji kolesarstva razumljivo optimistični. Primož Roglič je streljaj od rdeče majice, mladi Tadej Pogačar pa je na odličnem desetem mestu. Vuelta je tudi v četrtek pokazala zobe in prekrižala načrte favoritu Rigobertu Uranu. Pri Movistarju so dali kapetanski trak Alejandru Valverdeju, njegov moštveni kolega Nairo Quintana pa je bil celo kaznovan.

"Kolesar Jumbo-Visme je pri zelo hitrem spustu izgubil nadzor. In del naše ekipe je padel z njim. Tako Rigoberto Uran kakor tudi Hugh Carthy sta padla in sta težje poškodovana. Na tej dirki nimamo sreče," je dejal športni direktor EF Education First.

Prav tako je padel njun moštveni kolega Sergio Higuita, vendar ni imel takšne smole: "Ko se je Rigo znašel na tleh, smo vsi popadali nanj. Čakali smo, da se vsi iz ekipe poberejo, vendar je bil Rigo zelo slab. Izgubili smo dva moža, vendar se bomo borili naprej. Glave moramo dvigniti. To je kolesarstvo."

Uran je pred začetkom Vuelte veljal za enega od glavnih favoritov za končno zmago, po šesti etapi pa se je skupaj z Nicolasom Rochejem (Team Sunweb) - na letošnji dirki nosilec rdeče majice vodilnega - in Victorjem de la Partejem (CCC Team), ki sta bila prav tako udeležena v nesreči, že poslovil od dirke.

"Kar se Rogličevega rezultata tiče, smo na dobri poti, vendar nenehno padamo po tleh" Med tistimi, ki so imeli bližnje srečanje s trdo podlago, so bili tudi moštveni kolegi Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi Neilson Powels, Tony Martin in George Bennett. Slednji je ob prihodu na cilj povedal: "Mislim, da vem, kaj se je zgodilo, vendar nisem povsem prepričan, da bi lahko to potrdil. Na nobenega ne želim kazati s prstom. Nihče ne želi pasti namenoma. Tudi sam nisem želel. Zelo grd padec je bil." George Bennett je v četrtek prav tako padel. Foto: Getty Images Nato se je navezal še na boj za rdečo majico: "Kar se Rogličevega rezultata tiče, smo na dobri poti, vendar nenehno padamo po tleh."

Quintani denarna kazen, ekipi odvzem točk

Eden od potencialnih zmagovalcev Vuelte, Kolumbijec Nairo Quintana, je v četrtek dobil kazen v višini 500 evrov, ker ni prišel na podpis štartne liste. Mednarodna kolesarska zveza UCI je posledično kaznovala tudi njegovo ekipo Movistar, ki je na mednarodni lestvici izgubila 15 točk.

Nairo Quintana kapetanski trak predal Alejandru Valverdeju? Foto: Twitter

Zanimivo pa je iz vrst španskega moštva prišla novica, da je po novem kapetan ekipe na Vueltu aktualni svetovni prvak Alejandro Valverde. "Imeli smo sestanek in tako so nam povedali. Alejandro se dobro počuti in z moje strani bo imel pomoč. Odprte roke bom imel in videl bom, kam me bo poneslo. Ne bom pa se predal v boju za generalno razvrstitev. Šel bom dan za dnem, poskušal izkoristiti možnosti, ki se bodo ponudile. Od zdaj naprej je naloga ekipe pomagati Alejandru," je razložil Quintana in sprožil pomisleke, če pri Movistarju morda taktizirajo.

Valverde sicer v skupnem seštevku za 5 sekund zaostaja za Quintano, ta pa devet sekund za osrednjim favoritom dirke Rogličem.

Nedeljska ura resnice in španski pekel

Slovenski kolesar je na četrtem mestu in za rdečo majico, ki si jo je v šesti etapi priboril Dylan Teuns (Bahrain Merida), zaostaja 1:14. Španec David de la Cruz (Team Ineos) ima na drugem mestu 38 sekund zaostanka, Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana) pa na tretjem mestu natanko minuto.

Že danes se lahko spet zgodi kaj nepredvidljivega. V sedmi etapi, dolgi 198,9 kilometra, so trije gorski cilji. Sicer so le tretje kategorije, vendar se etapa konča v klanec. In ta bi lahko naredil selekcijo med tistimi, ki se borijo za skupno zmago.

Primož Roglič je na dobri poti. Rdeča majica je dokaj blizu. Foto: Instagram

V soboto trasa naj ne bi premešala kart med najboljšimi, zagotovo pa jih bo nedeljska. Dolga bo le 94,4 kilometra. Začela se bo v Andorra la Velli in končala v Cortals d'Encampu. In kaj bo tako zanimivega? Že od začetka bo šlo na nož, saj takoj po štartu kolesarje čaka 17 kilometrov dolg vzpon prve kategorije na Coll d'Ordino (kolesarji se bodo povzpeli za 800 metrov, povprečni naklon bo 5-odstoten). Po 45 kilometrih bo sledila nova preizkušnja. Gorski cilj najtežje kategorije na Coll de la Gallina (kolesarji se bodo povzpeli za 1.000 metrov – povprečni naklon bo 8,3 kilometra, najtežji pa bo na začetku in povsem na koncu).

A to še ne bo vrhunec dneva. Sledila bosta še dva vzpona druge kategorije, po krajšem oddihu v dolžini devetih kilometrov pa bo sledil še zaključni vzpon na Cortals d'Encamp (povprečni naklon 8,3 odstotka), ki leži na nadmorski višini 2.095 metrov.

Nadarjeni Tadej Pogačar kaže zobe

In v nedeljo bo lahko Roglič vnovič testiral svoje noge in pripravljenost na Vuelti. Če bo takrat pravi, potem bo dejansko na dobri poti, da bi v nadaljevanju dirke oblekel tudi rdečo majico oziroma z njo prikolesaril na cilj v Madrid.

Tadej Pogačar se je odlično znašel na prvi tritedenski dirki v karieri. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Odlično pa se s prvo tritedensko dirko bori nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar. 21. septembra bo dopolnil 21 let in kljub mladosti se kot izkušen kolesar bori z največjimi. Po šestih dneh je z zaostankom 2:47 na desetem mestu in je najboljši mož UAE Emirates, čeprav so pred dirko vse stavili na Fabia Aruja.

"Pretegnil sem noge in poskušal pridobiti kakšno sekundo. Grem dan za dnem, že naslednja etapa bo super težka. Pokušal se bom osredotočiti na skupno razvrstitev, a ne čutim nobenega pritiska," je za STA dejal Pogačar, ki bo v nedeljo prav tako poskušal pokazati, iz kakšnega testa je.