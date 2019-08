Špancu etapa, Belgijcu rdeča majica, Pogačar z napadom pred ciljem opozoril nase

Šesta etapa med Moro de Rubielos in Ares del Maestratom v dolžini 198,9 km je bila po profilu pisana na kožo ubežnikom. Med predzadnjim in zadnjim vzponom je bil spust, zadnjih slabih osem kilometrov vzpenjanja pa ni bilo tako zahtevnih kot pred 24 urami.

V begu dneva je bilo 11 kolesarjev, ki so na koncu obračunali za etapno zmago. Prvi med njimi je napadel Eritrejec Tsgabu Grmay, na spustu se mu je pridružil Portugalec Nelson Oliveira. Dvojec je dobro napredoval in zdelo se je že, da jima bodo preostali ubežniki stežka ukradli trenutek slavja.

A se je tri kilometre pred ciljem za njima začel boj za čim boljša mesta. Belgijec Dylan Teuns in Španec Jesus Herrada sta močno pospešila, prvemu je dodatnih moči dalo dejstvo, da se je bližal rdeči majici vodilnega, saj se je zadaj Astana s Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom odločila, da skupnega vodstva ne bo branila.

Teuns je zadnja dva kilometra narekoval ritem, Herrada mu je le sledil, v zadnjih nekaj deset metrih pa je močno pospešil in se razveselil velikega uspeha. Njegov brat Jose je bil v sredo prav tako v begu, veljal za favorita za etapno zmago, ko so spredaj ostali le še trije kolesarji, a je ostal praznih rok.

Ko so bili ubežniki na cilju, se je iz glavnine "izstrelil" Tadej Pogačar. V beli majici najboljšega mladega kolesarja, ki jo je danes nosil namesto Lopeza, je dobro napredoval, a ga glavnina ni pustila predaleč. Na koncu je pridobil dve sekundi.

Primož Roglič je bil v času glavnine 16.

Teuns ima v skupnem seštevku 38 sekund prednosti pred Špancem Davidom de la Cruzom, ki je danes prav tako bežal. Tretji je Lopez z zaostankom minute, Roglič je četrti z 1:14 minute zaostanka. Pogačar na 10. mestu zaostaja 2:47 minute.

Uran in Roche zaradi padca že končala Vuelto

Po dobrih 100 kilometrih današnje šeste etape kolesarske dirke po Španiji je prišlo do množičnega padca v glavnini, stik s tlemi pa je bil usoden za Kolumbijca Rigoberta Urana, ki je po petih dneh zasedal šesto mesto v skupnem seštevku, ter Irca Nicholasa Rocha.

Poleg Urana, ki je veljal za enega favoritov za najvišja mesta, je odstopil še njegov moštveni kolega pri EF Education First Britanec Hugh Carthy. Dirke ni mogel nadaljevati tudi Španec Victor de la Parte, ki je bil 13. skupno. Konec dirke je tudi za Rocha, ki je tri dni nosil rdečo majico vodilnega.

V padcu so bili udeleženi tudi trije kolesarji Jumbo-Visme, za katero kolesari Slovenec Primož Roglič. Neilson Powles, George Bennett in Tony Martin so se znašli na tleh, a so lahko nadaljevali.