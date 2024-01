S prihodom Primoža Rogliča v BORO - hansgrohe se je vsem v ekipi odprla nova dimenzija. Načrti so postali ambiciozni, je jasen športni direktor Rolf Aldag, ki je navdušen nad pristopom slovenskega kolesarja, ki je že postal gonila sila. Z njim imajo visokoleteče cilje. Na ekipnih pripravah na Majorki je spregovoril o izzivih, ki jih čakajo do osrednjega vrhunca Dirke po Franciji, kjer želijo z Rogličem osvojiti prestižno rumeno majico. Zaveda se, da imajo pri Visma | Lease a Bike, ki po njegovem mnenju sicer izgublja, in UAE Emirates več kakovosti, a daje vedeti, kaj je prednost BORE - hansgrohe.

Športni direktor ekipe BORA - hansgrohe Rolf Aldag je na nedavni novinarski konferenci na Majorki optimistično zrl proti letošnjemu tekmovalnemu letu, v katerem bodo imeli osnovni cilj lov na rumeno majico na Dirki po Franciji. S prihodom slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča so začeli razmišljati bolj predrzno in si zastavili ambiciozen cilj – biti prvi na Touru.

Aldag je dal vedeti, da bodo ob Rogliču sestavili kombinacijo kolesarjev, ki bo ekipi omogočila več taktičnih možnosti. Sodelovanje z izkušenimi imeni, kot sta Jai Hindley, zmagovalec Gira 2022, in Aleksandr Vlasov, bo predstavljajo pomemben segment: "Imamo Primoža, Jaija in Aleksa. Kolesarji, ki bodo na Giru, bodo prav tako vključeni, če se bodo dobro počutili. Vrat ne bomo zapirali. Če bo nekdo močan po Giru in Touru, ga bomo vključili. To velja za Lennarda Kämno in Daniela Felipeja Martineza, ki bosta nastopila na Giru."

Aldag jasen: Kapetan bo Roglič

Pri izgradnji ekipe za Tour de France Aldag poudarja sistematičen pristop. Od 1. maja bodo kolesarji trenirali skupaj kot ekipa, s ciljem povečati povezanost in učinkovitost. Kljub individualnim štartom do začetka maja naj bi se ekipa do Toura nato uspešno združila v homogeno enoto: "Do Toura mora biti vse pod streho. Če bi bili deset let skupaj, bi bilo lažje. Zdaj se moramo spoznati in do Toura mora vse dobro delovati."

Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Čeprav je Primož brez dvoma eden in edini kapetan, Aldag poudarja potrebo po taktičnih možnostih in ohranjanju pritiska proti preostalim. Ne razkriva vseh načrtov, a namiguje, da lahko drugi kolesarji, kot sta Aleks in Jai, prispevajo k taktični raznolikosti. "Kapetan je Primož. Moraš imeti taktične možnosti. Aleks je bil peti na Touru. Ali lahko naredi pritisk proti preostalim? Lahko," meni športni direktor.

Jumbo-Visma (Visma | Lease a Bike) izgublja

Pri BORI - hansgrohe se zavedajo, da je njihova prednost v "lačnosti" po uspehu na Dirki po Franciji. Aldag poudarja, da njihova manjša prisotnost na radarju omogoča manj pritiska, obenem pa opaža, da se trend uspeha nagiba v njihovo korist. Posebno poudarja edinstven prispevek Rogliča k odprtosti in komunikaciji v ekipi: "Pri Jumbo-Vismi se vidi, da izgubljajo. Videti je, da gre pri nas trend gor. Če pogledamo, Wout van Aert ne bo nastopil na Touru, kar bo za gravel etapo in vse preostalo velika omejitev. Prav tako nimajo več Nathana van Hooydoncka, ki je moral žal končati kariero. Soočiti se morajo s tem. Rešujejo težave. Pri nas verjamemo, da gremo s krivuljo navzgor. Veliko samozavesti imamo. Imamo spodbudo, da naredimo to, kar nam še ni uspelo. V treh letih smo naredili načrt in osvojili Giro. Verjamemo v svoje sposobnosti. Smo mlada ekipa."

Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Aldag se zaveda Rogličevega vpliva na razvoj kolesarjev in išče nove poti za optimizacijo ekipe. Poudarja, da se želijo izogniti nepotrebnemu zapletanju in ohraniti osredotočenost na cilje. Roglič je velika naložba za ekipo, ki bi lahko v prihodnje veliko računala na vložek Red Bulla, ki je dal vlogo za odkup 51-odstotnega deleža in še čaka na odgovor avstrijske zvezne agencije za varstvo konkurence.

"Zdaj imamo pri nas Jaija in Vlasova. Ne bom rekel, da je copy-paste zgodba od Jumbo-Visme. Zadnje, kar bi radi naredili, je, da bi bili kopija. Kopija ni nikoli enako dobra kot original. Pogovarjamo se, kako je bilo, kako se Primož počuti, in iščemo nove poti. Zgodovina je pokazala, da je bilo pri njegovem nekdanjem moštvu narejenega veliko dobrega in da je bil Primož tisti, ki jim je pomagal," izpostavlja Aldag.

Zaradi Rogliča manj zapletanja

Nemški strokovnjak je navdušen nad vnemo slovenskega kolesarja, ki je vnesel novo dimenzijo dela in pogled na kolesarski svet: "Primož nam je pokazal nekaj unikatnega. Vnema od prvega dne je neverjetna. Veliko govori in komuniciramo. Ima izkušnje, želi nas narediti najboljše. Tega nismo imeli pred tem. Nekateri so prihajali, naredili svojo mrežo. Pri Primožu tega ni. Z vsemi govori, se pogovarja. Izpostavlja, kar je dobro. Po decembrskem kampu mi je povedal, kaj je kdo naredil dobro. Pokazal je, da je vodja. Vodjo potrebuješ tudi na kolesu. Pozitivno se loti tega, za seboj potegne ljudi."

Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Aldag je sklenil s poudarkom na Primoževem vplivu na ekipo, predvsem v poenostavitvi procesov. Zapletanja je manj. Primoževa odprtost in predanost skupni viziji sta ključna dejavnika za boljšo usmerjenost k skupnim ciljem: "Lep primer je, da na primer ne potrebujemo pet različnih vrst solat. Danes je solata s kalamari, solata z mocarelo in paradižnikom ... Ali to res potrebujemo? Imamo luksuz, da Ralph (Denk, prvi mož BORE - hansgrohe, op. a.) posluša potrebe. Več vlaga v nutricionizem. Vedno želimo podpirati kolesarje in včasih vložimo preveč v določeno stvar in zapletamo."