Kaj je pokazala preiskava o domnevnem mobingu nesojenega sotekmovalca Primoža Rogliča?

Zgodba je dobro znana. Dvajsetletni Cian Uijtdebroeks, zmagovalec dirke Tour de l'Avenir leta 2022, lani pa osmi v skupnem seštevku Dirke po Španiji, njegove prve tritedenske dirke, je bil nekaj časa vpleten v pravo prestopno sago. Pri ekipi Visma | Lease a Bike so ga decembra predstavili kot novo izjemno pridobitev ekipe, pri BORI pa so vztrajali, da Uijtdebroeks ostaja njihov kolesar in da se mu pogodba izteče šele konec leta 2024. Vmes je dogajanje še dodatno začinilo poročanje nizozemskega medija AD, da so sotekmovalci nad Belgijcem v ekipi izvajali mobing.

Nizozemski medij AD je pred časom poročal, da je bil Cian Uijtdebroeks črna ovca znotraj ekipe BORA - hansgrohe, da je bil preveč fanatičen za druge člane ekipe in da so ga zaradi njegove zagretosti zbadali. Med letošnjo Vuelto, kjer je osvojil odlično osmo mesto, naj bi na WhatsAppu celo ustanovili 'Anti-Cian' skupino, v kateri so ga obrekovali ter se norčevali iz njega. V ekipi so takšne navedbe odločno zanikali.

Zakaj tega, kar ga moti, ni takoj omenil?

Pri BORI - hansgrohe so te namige vzeli resno in napovedali preiskavo, ki, kot je na medijskem dnevu v sredo povedal športni direktor Rolf Aldag, ni pokazala nepravilnosti. "Pogovarjali smo se z vsemi našimi kolesarji, a resnično nismo našli ničesar," je poudaril, a hkrati dopustil možnost, da se Uijtdebroek v ekipi vseeno ni dobro počutil.

"To seveda ne pove nič o čustvih, ki jih je Cian občutil. Povem le, da nismo našli nobenih znakov, da bi ga izključevali ali da je bil ustrahovan. Še vedno me moti, zakaj ni, če se je karkoli spornega zgodilo na Vuelti, tega takoj omenil," se je v pogovoru za belgijski medij Het Laatste Nieuws vprašal Aldag.

Uijtdebroeks je na novinarski konferenci svoje nove ekipe decembra lani dejal, da se v BORI ni dobro počutil in da je bil to tudi razlog za prekinitev pogodbe. "Ne bom se spuščal v podrobnosti glede tiste WhatsApp skupine, vsi vemo, zakaj smo prekinili sodelovanje. Za ta korak sem se odločil zaradi lastnega zdravja," je dejal.

Sezono bo tako kot dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard začel na španski dirki O Gran Camiño (22.–25. 2.), prvi vrhunec sezone pa bo italijanski Giro (4.–26. 5.). "Imamo visoke ambicije glede etapnih zmag, želim pa si tudi dobre uvrstitve v skupnem seštevku. Pritiska name ne bo, imel bom proste roke in videli bomo, kam me to lahko pripelje. Vesel sem, da bodo na Giru tudi fantje, kot je Tadej Pogačar, da vidimo, kje smo in kaj vse moramo še izboljšati," je povedal na novinarski konferenci nove ekipe.

