Rogličev šef čaka na zeleno luč

V kolesarskem svetu je pred dnevi odjeknila novica, da kani Red Bull odkupiti 51-odstotni delež kolesarske ekipe BORA - hansgrohe, katere član je slovenski šampion Primož Roglič. Šef moštva Ralph Denk je zbrani sedmi sili na ekipnih pripravah na Majorki namignil, kaj bi to pomenilo za nemško moštvo v prihodnosti, spregovoril pa je, razumljivo, tudi o našem kolesarju in osrednjem cilju, ki je Tour de France.

Ekipa BORA - hansgrohe se te dni mudi na pripravah na Majorki, kjer tlakujejo pot za leto 2024, v katerem imajo visokoleteče cilje. V prvi vrsti najbolj pogledujejo proti Dirki po Franciji. Apetiti so se s prihodom Primoža Rogliča izdatneje povečali. Želja po zmagi na Dirki po Franciji je postala velika tudi v vrstah nemške ekipe, ne le pri Rogliču.

"Primož je zame eden najboljših kolesarjev. Naš cilj je Tour de France. Osvojil je praktično vse dirke. Manjka mu rumena majica na koncu Toura. Osredotočeni smo na ta cilj. Rolf Aldag je naznanil ekipo, ki naj bi bila na Touru. Zame je močna. Želimo se boriti za zmago," je pogovor z zbranimi novinarji na Majorki začel prvi mož ekipe Ralph Denk, ki se je sicer prek videopogovora oglasil iz Kalifornije, kjer je na službeni poti.

"Roglič je veliki vodja"

O Rogliču je govoril le z izbranimi besedami: "Veliki vodja je. Dal nam je izziv. Všeč mi je to, da kolesarji prinesejo spremembe, novosti. In jo je. Komunikacija je prava in vsi iščemo izboljšave. Po prvih mesecih, odkar sem dobil odziv od ekipe, lahko rečem, da je pravi mož in smo zelo zadovoljni z njim."

Zaradi Primoža se je marsikaj spremenilo pri BORI - hansgrohe. Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Na Dirki po Franciji bo moral za dosego cilja premagati številne vrhunske kolesarje, kot so Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, ki so mlajši od njega. In kje Denk vidi Primoževe priložnosti? "Res je najstarejši tekmec. Veliko smo se pogovarjali, preden smo z njim podpisali pogodbo. Mi vemo, da ni prestar. Pozno je začel kolesarsko kariero. Ni pregorel. Super motiviran je. Vse v naši ekipi poskuša izboljšati. Verjamem, da izkušnje in morda motivacija pomagajo v določenih trenutkih. Verjamemo vanj," je odgovoril.

"Zame ni bilo stresno"

Ob pogledu na sestavo ekipe, s katero bo lahko BORA - hansgrohe razpolagala na dirki vseh dirk, ta ni primerljiva z UAE Emirates in Team Visma | Lease a Bike, ki imata v svojih vrstah številne odlične kolesarje. A Denk verjame, da se lahko merijo z najboljšimi: "Ne bom rekel, da smo na isti ravni. Imeli bomo najcenejšo ekipo, ki se bo potegovala za zmago. Veliko motivacije bomo imeli. Primož ne bo veliko dirkal pred Tourom. Drugim bo dal s tem priložnost, da se pokažejo pred Tourom v najboljši luči. Po klasikah bomo videli, kdo bo dejansko na Dirki po Franciji, in bomo začeli skupne priprave."

Foto: Guliverimage

Zadnje mesece se je v ekipi dogajalo ogromno. Najprej prihod Primoža, nato saga o odhodu nadarjenega Ciana Uijtdebroeksa k nekdanji Jumbo-Vismi in še namera Red Bulla o odkupu 51-odstotnega deleža ekipe: "Vsi, ki delajo za nas izven cest, imamo v času po koncu sezone ogromno dela. Za nas je to najintenzivnejše obdobje. Delovno je bilo. Zame ni bilo stresno, ker rad opravljam svoje delo. Zato stres ni bil prisoten."

Če se bo pri Red Bullu prižgala zelena luč, verjamejo, da bo to prineslo veliko dobrega

O prihodu Red Bulla še ne more dokončno nič povedati, saj mora avstrijska zvezna agencija za varstvo konkurence še prižgati zeleno luč za tovrsten posel. "Morda bo prišlo do tega. Čakamo na potrditev vlade. Strateško bi partnerstvo pomagalo tako, da bi dvignili kakovost naše ekipe na višjo raven. Če pogledate tri leta nazaj, lahko vidite, da se je kolesarstvo spremenilo. Proračuni so postali visoki. Rastejo vsako leto. Reagirati smo morali. Moj cilj je, da vodim konkurenčno ekipo. Z Red Bullom bi lahko bil to nov korak. Odprt sem. Čakamo na zadnjo odločitev vlade," je odgovoril na Sportalovo vprašanje, kako se razpleta zgodba o nakupu večinskega deleža.

Primož Roglič se v novi ekipi dobro počuti. Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Športni direktor moštva Rolf Aldag prav tako pozdravlja prihod velikana, ki je zelo vpet v šport: "Z Red Bullom sodelujemo že nekaj časa. Navdušeni bomo, če bo prišlo do nadgradnje. Iz drugih športov vidimo, kaj lahko prinesejo. Moje osebno mnenje je, da bo šlo navzgor, kar se naše ekipe tiče. Kjerkoli v športu je bil prisoten Red Bull, ni šlo nikoli navzdol. Veliko zadovoljstvo bi bilo, če bi prišel Red Bull," je odgovoril Aldag, Roglič pa je ob tem v smehu pristavil: "Red Bull ti da krila. V prejšnjem športu, smučarskih skokih, bi bilo dobrodošlo, da bi jih imel in bi bolj letel."

Za svoje mesto se ne boji

Jasno je, da bi konkretnejši vstop avstrijskega podjetja v šport pomenil odločen korak proti najboljšim moštvom na WorldTouru. Spremenil bi se tok pri BORI - hansgrohe. "Počakati moramo, kako se bo generalno odvijala evolucija kolesarstva. Red Bull je v drugih športih pokazal, da lahko naredi razliko, potegne voz. A je za zdaj še prezgodaj govoriti o tem," pravi Denk.

Ob odkupu 51-odstotnega deleža pa se poraja vprašanje, kaj bi to pomenilo za zdajšnjega prvega moža ekipe. Ali bi moral pustiti dirigentsko palico moštva? Verjetno bi bilo podobno kot v primeru Dallas Mavericks, kjer je Mark Cuban prodal večinski delež kluba, a je ostal prvi operativec. "Imam že 50 let," se je sprva zasmejal Denk, ko je odgovoril na vprašanje, ali bo še naprej nadzoroval ekipo, v kolikor bo prišlo do potrditve odkupa večinskega deleža, in nadaljeval: "Način, kot je v mojem primeru, da sam vodim ekipo, ne pije vode v trenutnem kolesarskem svetu. Morda ne ustreza zdajšnjim časom. Nimam strahu, če bom 49-odstotni lastnik ekipe. Poznam Red Bull in smo sodelovali že zadnja leta. Lep projekt smo začeli. Dobro sodelujemo. Nimam strahu."

Nedolgo nazaj je Denk zagovarjal zamisel, da bi morali imeti tudi pri kolesarskem WorldTouru proračunske omejitve, da ne bi prišlo do takšnega razpona med ekipami in bi bile konkurenčnejše. Tudi če bo potrjen posel z Red Bullom, bo zagovarjal to tezo, pa čeprav bo verjetno avstrijski gigant vložil ogromno denarja: "Isto mnenje bom imel. Ne gre za našo ekipo. Veliko ekip bi moralo biti konkurenčnih za najvišja mesta. Tudi za navijače bi bilo bolje, da se od deset do 15 ekip lahko bori za zmago na Touru, klasikah ... Določeni limiti bi morali biti pri proračunih in mislim, da bi lahko pomagalo. V določenih športih je to že praksa, denimo v ZDA v različnih ligah, kjer imajo klubi maksimalne dovoljene proračune."