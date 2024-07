Na Dirki po Franciji bo danes na sporedu kraljevska etapa, kar je vedno zagotovilo za eksplozijo na (pred)zadnjem vzponu. Kolesarje na trasi od Embruna do Isole 2000 v južnem delu Francoskih Alp čaka 145 kilometrov in več kot 4500 višinskih metrov. Dan bodo začinili trije gorski cilji, prva dva sta največje težavnosti (HC), ciljni vzpon do smučarskega središča Isola 2000 pa je ocenjen kot klanec prve kategorije. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.20, cilj pa naj bi kolesarji dosegli okoli 16.30.

Profil trase 19. etape Dirke po Franciji:

Verjetno je 19. etapa Dirke po Franciji ena zadnjih priložnosti, da zmagovalec zadnjih dveh izvedb Toura Jonas Vingegaard poskuša streti Tadeja Pogačarja, ki ima po 18 etapah pred njim več kot tri minute prednosti. Dancu so klanci, ki karavano čakajo v današnji etapi, pisani na kožo, imun je tudi na visoke temperature, ki karavano spremljajo že vse tri tedne, a je tudi slovenski adut letos že večkrat poudaril, da se je pripravljal prav na takšen teren, z leti pa se je aklimatiziral tudi na visoke temperature. Navsezadnje je po Giru prav na Isoli 2000 z ekipo, ki ga spremlja na Touru, opravil višinske priprave in si od blizu ogledal ter prevozil ceste, po katerih bodo kolesarji vozili danes.

Prvi klanec kolesarje čaka na 42. kilometru. Za uvod bodo zagrizli v prelaz Vars na nadmorski višini 2109 metrov. Klanec ekstra kategorije (HC) bo dolg skoraj 19 kilometrov in ima 5,7-odstotni povprečni naklon, na tretjem kilometru bo vzpon celo 10,5-odstoten.

Sledi več kot 20 kilometrov spusta in nov klanec. Tokrat na zloglasni Cime de la Bonette na nadmorski višini 2802 metra. To je najvišja točka letošnjega Toura in najvišje ležeča asfaltirana cesta v Evropi! Klanec ekstra kategorije bo dolg skoraj 23 kilometrov pri povprečnem naklonu 6,8-odstotka, tik pod vrhom bo naklon celo 10,3-odstoten. Kolesarji naj bi do vrha vzpona potrebovali skoraj uro!

Sledi skoraj 40 kilometrov tehnično zahtevnega spusta po zelo izpostavljeni cesti in nato zaključni vzpon do smučarskega središča Isola 2000 na nadmorski višini 2024 metrov, kjer je bil Pogačar z ekipo nastanjen v času višinskih priprav pred Tourom. Ciljni klanec prve kategorije bo dolg 16 kilometrov in ima nekaj več kot sedemodstotni povprečni naklon.

Športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptman je včeraj v pogovoru z RTV Slovenija potrdil, da kolesarji UAE današnjo etapo zelo dobro poznajo, hkrati pa opozoril, da samo poznavanje cest ne bo dovolj, ampak bo ključno dobro počutje kolesarjev.

Do vrha Bonette vodi najvišje ležeča asfaltirana cesta v Evropi. Foto: Guliverimage

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.20, ob 12.30 bodo kolesarji prevozili kilometer nič, kar je znak za uraden začetek etape, cilj pa naj bi dosegli okoli 16.30.

Pred kraljevsko etapo ima Pogačar 3:11 minute prednosti pred Vingegaardom in 5:09 pred Evenepoelom. Vsi drugi zaostajajo že 13 minut in več.

