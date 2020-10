Bennett najmočnejši v sprintu, Roglič ostaja v rdečem

191,7-kilometrska etapa od Garrayja do Ejee de los Caballerosa je bila ravninska, na njej ni bilo nobenega kategoriziranega vzpona, in pričakovano ni vplivala na stanje pri vrhu skupnega seštevka.

Največ moči je pokazal Irec Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), drugo mesto v etapi je zasedel Belgijec Jasper Philipsen, tretje pa Italijan Jakub Mareczko. Primož Roglič (Jumbo Visma) je zadržal vodstvo v skupnem seštevku, držal se je v ospredju glavnine, na koncu pa zasedel 19. mesto. V skupnem seštevku ima pet sekund prednosti pred Ircem Danom Martinom.

Dirka po Španiji, potek 4. etape:

Konec četrte etape! Zmagovalec je z dominantnim sprintom dobil Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), drugi je bil Jasper Philipsen (UAE Team Emirates).



Končni vrstni red:

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

2. Jasper Philipsen (UAE Team Emirates)

3. Jakub Mareczko (CCC Team)

4. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)

5. Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

17.00, 14 km do cilja: glavnina je ujela vse ubežnike. Najdlje je v begu zdržal Willie Smit (Burgos-BH). V ospredju so zdaj kolesarji Astane, Movistara, Bahraina in Sunweba, ki narekujejo tempo.

16.48, 169 km: kolesarji so prečkali leteči cilj v Sandadi. Prednost ubežnikov znaša še 35 sekund.



Rezultati letečega cilja:

1. Tanfield, 3 točke/ 4''

2. Mate, 2 točki/ 2''

3. Ezquerra, 1 točka/ 1''

16.44, 29 km do cilja: prednost ubežne skupine se je stopila na 50 sekund.

16.22, 41 km do cilja: Etapa se počasi približuje koncu, kolesarje pa čaka ravninski zaključek. Odločitev o zmagovalcu bo najverjetneje dal sprint. Prednost ubežne skupine znaša dobro minuto.

As the race enters the final stages, the riders have a very flat 60km to the finish. They'll have a cross-tailwind of 11km/h and temperatures of around 17°C. 🚴🚴🚴#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/2d76yPNmhe — letourdata (@letourdata) October 23, 2020

15.55, 65 km do cilja: v ubežni skupini je še naprej četverica Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Mate (Cofidis), Jesus Ezquerra in Willie Smit (Burgos-BH). Pred glavnino, kjer je tudi Primož Roglič v rdeči majici, imajo minuto in 30 sekund prednosti.

14.55, 70 km: Ekipe Quick Step, Bora in Trek narekujejo močan tempo v glavnini, prednost vodilnih pa je trenutno 2 minuti in 25 sekund.

Kako se giba prednost ubežnikov:

The Break escaped at km2 and rapidly built a gap of 3'58" within the first 20km, but the Peloton responded and are now tightly controlling the gap. 👀#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/QqfYFO4Kha — letourdata (@letourdata) October 23, 2020



14.35, 57 km: Nič novega. Razdalja med vodilno četverico in glavnino ostaja nespremenjena - 2:50.

14:17: Pobeg četverice je pod kontrolo. Glavina jih drži med 2 in 3 minutami prednosti, kar je za vlake šprinterjev lahko ulovljiv zaostanek. Za zdaj vse kaže, da bodo, tako kot se je pričakovalo, za zmago obračunali najboljši šrinterji.

13:55: Ko je prednost ubežnikov povzpela prek štiri minute, so na čelu glavnine prišli Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo in Deceuninck-Quick Step, ki so hitro stopili prednost na tri minute in pol. Vseeno za najboljše ubežniki niso nevarni. Še najboljši je Luis Angel Mate (Cofidis), ki za Rogličem zaostaja skoraj 25 minut.

13.39, 10 km: Vodilni štirje kolesarji ne popuščajo, prednost le narašča. Zdaj se približuje že štirim minutam (3:40).



13.31: Prednost četverice hitro narašča. Zdaj je ta že presegli dve minuti - 2:05.

13.27: Že po dveh kilometrih vožnje imamo prve ubežnike. Pol minute prednosti so si v hipu privozili Harry Tanfield (AG2R-La Mondiale), Luis Angel Mate (Cofidis), Jesus Ezquerra (Burgos-BH) in Willie Smit (Burgos-BH).

13.20: Kolesarji so prevozili kilometer 0. Ogrevanje je konec!

13.15: Četrte etape nista začela Dani Martinez (EF Pro Cycling) in Simon Geschke (CCC Team).

Potek 4. etape:

1⃣9⃣2⃣ km

Stage starts at 1014m altitude

Stage ends at 330m altitude

0⃣ classified climbs



It could be a fast day 🚀 Have a look at the stage profile pic.twitter.com/5iBDhUYGCo — letourdata (@letourdata) October 23, 2020

13:09: Po težkem začetku Vuelte, se pričakuje, da bodo imeli tokrat glavno besedo šprinterji. Največ se omenja Pascal Ackermann, Sam Bennett in Jasper Philipsen. Rdečo majico vodilnega nosi naš Primož Roglič, ki bi jo moral brez težav ubraniti. Z ekipo bo moral paziti le na nevidnega sovražnika, močen veter, ki bo spremljal karavano.

ZAČETEK ETAPE!