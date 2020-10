Krog favoritov na Vuelti se je že po treh dneh precej zožil

Naša sogovornika, kolesarska strokovnjaka Martin Hvastija in Boštjan Mervar, se strinjata, da morebitnih spečih favoritov, ki bi lahko ogrozili Rogliča ni, vsi so se že pokazali, pa čeprav so za nami le tri etape.

Primož za zdaj suveren, ampak nikoli ne veš ...

Je torej Primož Roglič na poti k ubranitvi zmage na Vuelti? "Zaenkrat vse tako kaže, trenutne je daleč najbolj suveren," nam je prikimal Hvastija, na vprašanje, ali v karavani opaža kakšnega Tadeja Pogačarja, ki bi utegnil Zasavcu tako kot na Touru izmakniti zmago, pa v smehu odgovarja: "Nikoli ne veš do zadnjega, ampak se mi zdi, da so vsi bolj pri koncu z močmi. Morebitni izzivalci se ne skrivajo kaj dosti, pa čeprav to govorimo po vsega treh dneh dirkanja."

Bo dal Martin zdaj mir?

Mervarja, Rogličevega nekdanjega trenerja v novomeški Adrii Mobilu, je navdušil pristop nizozemske ekipe Jumbo-Visma. "Všeč mi je predvsem to, kako dirka Jumbo. Opažam, da se nekoliko nazaj držijo. Druge ekipe imajo pobudo na čelu in to je super. Ves čas sta zraven Rogliča tudi Bennett in Kuss (Novozelandec George Bennett in Američan Sepp Kuss, op. p.) in izgleda dobro. Ni tako kot na Touru, ko so bili ves čas spredaj in nihče drug ni prevzel pobude. Tukaj vidimo, da imajo vsi nek interes, dobro je tudi, da je Dan Martin zmagal v etapi in je zadovoljen ter bo dal mogoče malo mir," razmišlja nekdanji kolesarski profesionalec.

Razlike v skupnem seštevku po treh etapah niso velike, pa čeprav so bile uvodne preizkušnje Vuelte neznačilno zahtevne. Prve tri etape so vse vsebovale kategorizirane klance, vseeno ima Roglič le pet sekund naskoka pred Martinom, in 13 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom, lanskim zmagovalcem Gira.

S čim manj potrošene energije doseči čim več

"Zaostanki so majhni, ampak nihče tudi ni hotel narediti večje razlike," opozarja Mervar in dodaja: "Saj, zakaj pa bi jo? Dirka je še dolga. Primož je že prvi dan oblekel rdečo majico in nima motiva delati neke razlike. Zdajle gre za to, da se s čim manj potrošene energije doseže čim več. Primož potegne šele ob koncu etap, četudi mislim, da bi lahko že prej, ampak preprosto ni potrebe za to. Zdaj je treba praktično o vsakem obratu predal razmišljati, ali ga narediti ali ne. Boriti se je treba le za te bonifikacijske sekunde, saj težke etape in kronometer še pridejo, z njimi pa tudi tista prava borba."

Ne pozabimo pa na Masa

Martin Hvastija: Morebitni izzivalci se ne skrivajo kaj dosti, pa čeprav to govorimo po vsega treh dneh dirkanja. Foto: Vid Ponikvar Najmočnejši kolesarji na dirki so se že razkrili, pa meni Hvastija, ki je v karieri profesionalnega kolesarja šestkrat dirkal na Vuelti. Sta torej Martin in Carapaz Rogličeva najresnejša konkurenta za končno zmago? " V skladu z napovedmi, sta ta dva res še najbolj živa," odgovarja, a dodaja: "Ne pozabimo pa na Masa (Enric, španski adut moštva Movistar, op. p.). En kolesar Movistarja bo skoraj gotovo na odru za zmagovalce, najboljše pa kaže Masu, ki je v sredo zmagal, v četrtek pa zaostal zaradi defekta. Ostali pa … En dan tako, drugi drugače. Vlasov (Aleksandr, ruski kolesar moštva Astana, op. p.) se je vendarle nekoliko zbudil, ampak 'kasiral' še nekaj zaostanka. Ta je potencialen tihi favorit za zadnji teden, ampak po želodčnih težavah na Giru očitno še ni vrhunsko pripravljen."

Vreme, vreme, vreme

Boštjan Mervar: Zdajle gre za to, da se s čim manj potrošene energije doseže čim več. Foto: Vid Ponikvar Kaj torej še lahko ogrozi Rogličevo ubranitev naslova? Predvsem vreme, dež, lahko tudi sneg, meni Hvastija, ki ga skrbi napoved za pirenejski del dirke, a je lahko danes glede tega vprašanja nekoliko pomirjen, saj Vuelta letos ne bo gostovala v Franciji, kar pomeni, da je iz programa črtan tudi vzpon na legendarni Tourmalet. Ta tako ali tako ne bi bil odločilen, še trdi Hvastija: "Naslednji vikend je zakleta Asturija, ki je vremensko občutljiva, pa 12. etapa s ciljem na Alto de la Farrapona in še prej dva huda klanca. Če tukaj pada od jutra do večera, se zna zgoditi marsikaj. Tudi skrajševanje etap. Predvsem pa v smislu, kako telo reagira. Nihče še ni vozil novembra tam v dežju, ponekod zna biti tudi sneg, To je največja nevarnost. Ampak glede na situacijo, ki jo Primož obvladuje, gre kakršnokoli skrajševanje, zmanjševanje, ukinjanje, skrajševanje, tudi zaradi pandemije, ta trenutek njemu v korist."

Je to res Španija?

Vremenske razmere so lahko pomemben dejavnik, se strinja tudi Mervar, ki je od tritedenskih dirk v tekmovalni karieri enkrat odpeljal le Giro. "Kolesarji so kar nekoliko zadržani tudi zaradi vremena, ki je bilo te dni prav turobno in se človek sprašuje, če je to res Španija. Pa je in to pomeni, da se lahko kakšen dan temperature dvignejo tudi do 25 stopinj."

Slovenskega šampiona najtežje etape še čakajo. Foto: Guliver/Getty Images

Obeta se spopad Roglič - Carapaz

Mervar sicer pričakuje spopad Rogliča in Carapaza. "Niso še vsi rekli zadnje, sem pa videl, da Valverde (Alejandro, španski veteran pri Movistarju, op. p.) v četrtek ni prišel v cilj z najboljšimi, od Movistarja tako ostaja le še Mas v boju. Chaves (Kolumbijec Esteban, član Mitchelton Scotta, op. p.) je prišel od zadaj, bo še zanimivo, čeprav se je krog favoritov že po treh dneh precej zožil. Resda so razlike majhne, ampak mislim, da bo glavna borba med Carapazom in Rogličem. Mislim, da Martin v dolge klance ni tako močan kot ta dva. Roglič je v tretji etapi gledal samo Carapaza. Preveč požrešen tudi ni dobro biti, Jumbo je dirkal nadzorovano, občutek imam, da bi lahko storili še veliko več, pa nočejo. Dobro so zastavili. Otepajo se pobude, saj je ne potrebujejo. Branijo. Na kronometru mislim, da je Primož močnejši od Carapaza, na klanec pa bomo še videli, kako bo."

Odlika največjih šampionov

Karkoli se bo že dogajalo v naslednjih dveh tednih, je vseeno lepo opazovati Rogliča v najboljši izvedbi. Po šoku, ki mu ga je pripravil Tadej Pogačar na Touru, se je 30-letni Kisovčan hitro spet spravil k sebi in zopet našel motiv za dirkanje. Pobral se je po hudem porazu, kar je odlika največjih šampionov. "Ja, to je bilo jasno, svetovno prvenstvo je bil prelomen trenutek, prišel je, čeprav smo vedeli, da se ne bo boril za zmago, njegova zmaga na Liege-Bastogne-Liege pa je bil dokaz psihične stabilnosti. Fizična pri njem tako ali tako ni bila nikoli vprašljiva," zaključuje Hvastija.