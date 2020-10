Dvaindvajsetletni Portugalec Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step), ki je imel pred štartom 18. etape pred novim vodilnim Wilcom Keldermanom (Sunweb) 17 sekund prednosti, se je tako po 15 dneh moral posloviti od rožnate majice. Danes se je boril in stiskal zobe, a se mu ni izšlo. 48 kilometrov pred ciljem je odpadel iz vodilne skupine.

Kelderman, ki je skoraj uro in pol kolesaril sam, je v cilj pripeljal kot peti, a je izgubil več kot dve minuti in ima v skupnem seštevku pred prvim zasledovalcem, junakom 18. etape Hindleyjem, zgolj 12 sekund prednosti, pred Britancem Geogheganom Hartom iz ekipe Ineos Grenadiers, zmagovalcem 15. etape, pa 15.

Hindley je zmago na tako zahtevni etapi opisal kot neverjetno in kot velik korak v svoji karieri, dvojni ekipni uspeh pa je ocenil kot plod odlične taktike, ki so jo skovali v ekipi.

Hindley se je tik pred vrhom Stelvia spopadal s težavami pri oblačenju anoraka:

✔️ Things Jai Hindley can do: Win a stage at the Giro d'Italia

❌ Things Jai Hindley can't do: Put his jacket on



The @TeamSunweb rider was lucky to stay on his bike at one point! 😱 pic.twitter.com/XjUK90GeHj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 22, 2020

Tudi Kelderman je bil nasmejan, a je z odgovorom na vprašanje novinarja italijanske televizije RAI, zakaj ga Jai danes ni počakal, ampak je kolesaril za svoj rezultat, odgovoril, da tega tudi sam ne ve, dal vedeti, da bi se današnji zmagovalec v duhu ekipnega duha nemara moral odzvati drugače.

Alessandra de Stefano, RAI : "Wilco, why didn't Jay waited for you?"



Wilco Kelderman: "I don't know either."#Giro — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 22, 2020

"To je bila najtežja etapa v moji karieri. Imeli smo cilj in zdaj smo ga dosegli. Obleči rožnato majico so bile po vseh težkih letih moje sanje. Zelo sem srečen," je povedal 29-letni Nizozemec, ki bo prihodnji dve sezoni dirkal za ekipo Bora-hansgrohe.

Zadnji kilometer 18. etape:

JAI 🆚 TAO

The Last Km of a Stage that will go down in history.



JAI 🆚 TAO

L'ultimo km di una tappa che rimarrà nella storia.#Giro pic.twitter.com/GQXNxgqhiM — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020

Izkazal se je tudi Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ki je tudi s pomočjo slovenskega moštvenega kolega Domna Novaka etapo končal na tretjem mestu (+45 sekund) in v skupnem seštevku za rožnato majico napredoval s 5. na 4. mesto. Za vodilnim zaostaja minuto in 18 sekund.

Mesto za njim je Almeida, ki ima za novim vodilnim dve minuti in 16 sekund zaostanka.

Take a bow Rohan Dennis! 👏👊👏👊



An MVP performance on the queen stage to help set up that ride. He also took the Cima Coppi over the highest point of the race. pic.twitter.com/mJhK7L6j3X — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 22, 2020

Dennis: MVP kraljevske etape

Pokal Cima Coppi, ta pripade kolesarju, ki prvi doseže najvišjo točko Gira, v tem primeru vrh legendarnega kolesarskega paradiža, prelaza Stelvio na nadmorski višini 2.757 metrov, ki je bil za gledalce zaprt, je presenetljivo osvojil Rohan Dennis, specialist za kronometer iz ekipe Ineos Grenadiers.

Novak je v cilj prišel 12. z zaostankom 8 minut in 15 sekund, njegov moštveni kolega Jan Tratnik, zmagovalec 16. etape, pa je današnjo končal na 74. mestu z zaostankom 47 minuti.

Jutri je pred kolesarji ravninska, a z 258 kilometri od Morbegna do Astija najdaljša etapa letošnjega Gira. V soboto bo na sporedu spremenjena predzadnja etapa s trikratnim vzponom na Sestriere, v nedeljo pa se bo dirka v Milanu končala s še tretjim posamičnim kronometrom.

