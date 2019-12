Vuelta 2020 v štirih državah, Roglič ne bo branil rdeče majice

V Madridu so v torek zvečer predstavili 75. izvedbo kolesarske Dirke po Španije. Vuelta, ki jo je letos dobil slovenski športnik leta 2019 Primož Roglič, se bo začela 14. avgusta v Utrechtu, končala pa 6. septembra v Madridu. Roglič zmage ne bo branil, saj bo vlogo kapetana pri Jumbo-Vismi za to dirko prevzel Nizozemec Steven Kruijswijk.

To je namreč na svoji spletni strani že pred uradno predstavitvijo trase, ki sta se je udeležila tudi kolumbijska kolesarja Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez, objavila ekipa Jumbo-Visma. V letu 2020 bo tako rdečo majico v dresu Jumba napadal Steven Kruijswijk.

Poleg Nizozemske, uvodna etapa bo moštveni kronometer, bo dirka obiskala še dve državi, in sicer Portugalsko, kar se bo zgodilo prvič po letu 1997, tam bosta dve etapi, tudi edina daljša od 200 kilometrov, in Francijo, kjer bo na sporedu ena od najtežjih etap z vzponom na sloviti Tourmalet, ki ga leta 2020 ne bo na programu Toura.

"Španija je še vedno naš dom, kraj, ki nas spominja na to, od kod prihajamo in kam gremo, a nas tudi sili v to, da rastemo kot tekmovanje in se še naprej razvijamo," je o raznolikosti dirke povedal direktor tekmovanja Javier Guillen.

Slovenski ljubitelji kolesarstva so letos preplavili ulice Madrida. Foto: Alenka Teran Košir

Dirka, ki se ne bo spustila južneje od Madrida, naj bi bila nekoliko lažja kot letošnja. A še zdaleč ne lahka, etape se bodo osemkrat končale na vrhu vzpona. Prva taka etapa bo že četrta, končala se bo v Arrateju, v deveti bo na sporedu vzpon na Tourmalet, v 15. etapi se bodo tekmovalci povzpeli še na en znameniti gorski cilj, Angliru.

Po tej etapi in dnevu premora pa bo na sporedu najbrž odločilna preizkušnja, edini posamični kronometer, zaključni vzpon na Mirador de Ezaro. Ta je dolg je 1,8 kilometra in ima kar 14,6-odstotni naklon. Zadnja gorska etapa bo predzadnja, 20., končala se bo z vzponom na La Covatillo.

Predstavitev 20., zadnje gorske etape na Vuelti 2020:

🔥 Etapa 20 | Stage 20 🔥



🚩 Sequeros > Alto de La Covatilla 🏁

🚴 175,8 km



🇪🇦 El paso inédito por La Garganta (2ª), precederá el final en La Covatilla

🇬🇧 The unprecedented climb of La Garganta (2nd category), will precede the finale in La Covatilla



#LaVuelta20 pic.twitter.com/T3SWu3evRm — La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2019

Kolesarji bodo sicer v 21 etapah prekolesarili 3.245 kilometrov.