Van der Poelu zadnja etapa in zmaga na dirki BinckBank

Drugo mesto v etapi, ki je po razgibanem terenu v slogu spomladanskih klasik potekala od Ottignies-Louvain-la-Nauveja do Geraardsbergna, je osvojil Belgijec Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), tretji je bil Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren).

WOW! @mathieuvdpoel wins the 5th and last stage of this year's BinckBank Tour 🎉 #BinckBankTour @AlpecinFenix pic.twitter.com/EkDvz1Njtp

V skupnem seštevku je zmagovalec petkovega kronometra, Danec Soeren Kragh Andersen (Sunweb), z današnjim četrtim mestom ostal na skupno drugem, tretji pa je bil na koncu Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ), ki je bil v zadnji etapi peti.

Van der Poel je napadel že 74,5 kilometra pred koncem in prav nič ni kazalo, da bo lahko ohranil prednost, ki si jo je na razgibanem terenu skupaj s še dvema ubežnikoma nabral pred skupino zasledovalcev. Ko je nekdaj specialist za ciklokros še enkrat napadel, ga Naesen, Colbrelli in Andersen niso mogli ujeti, z dodatnimi osvojenimi sekundami na zlatem kilometru pa je 25-letnik prvič osvojil dirko na tako visoki ravni. Skupno je zabeležil že 25. profesionalno zmago.

🎥 59 seconds recap of the final stage of the BinckBank Tour, from Ottignies-Louvain-la-Neuve to Geraardsbergen. #BinckBankTour pic.twitter.com/Sclse9a9ST