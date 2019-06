V Sloveniji se bo danes izdatneje zakuhalo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že prvi dan so kolesarji na dirki Po Sloveniji postregli z zanimivim dogajanjem. Nič drugače ne bo v drugi etapi od Maribora do Celja, ko lahko spet pričakujemo razburljiv boj za končno zmago.

Nemec Pascal Ackermann je v uvodni etapi od Ljubljane do Rogaške Slatine upravičil vlogo favorita in v zaključnem šprintu prehitel vso konkurenco.

Pred tem se je sicer že obetal drugačen scenarij, da ne bomo videli zaključnega šprinta glavnine, saj je približno 15 kolesarjev lep čas bežalo.

In med njimi je bil nekdanji zmagovalec dirke Po Sloveniji Diego Ulissi. Italijan je na letečem cilju v Podčetrtku pridobil dodatne tri sekunde prednosti v boju za skupno razvrstitev, ki bi lahko bile tudi odločilne.

2. etapa, 20. junij 2019, Maribor–Celje, 146,3 kilometra

"Ulissi je včeraj opravil super delo, pobral je bonifikacijske sekunde, kar je prednost. Danes gremo lahko z njim na prevzem zelene majice," razlaga njegov ekipni kolega pri UAE Emirates Tadej Pogačar. A bo tudi sam kolesaril na polno in iskal prepotrebne sekunde, saj tudi njega zanima končna zmaga na domači dirki.

3D predstavitev 2. etape od Maribora do Celja

V drugi etapi se bodo razmerja lahko prav tako nekoliko premešala. Kolesarje čaka 146,3 kilometra dolga pot od Maribora do Celja. Zlasti ob koncu, ko bo na vrsti vzpon na Celjsko kočo, bo postalo še bolj zanimivo. Temu bo sledil spust, nato pa več kot deset kilometrov dolga vožnja do Celja.

"Vzpon na Celjsko kočo bo lažji kot lani, ker pa je od tam do ciljne črte še več kot deset kilometrov, bo lahko večja skupina polovila morebitne ubežnike," razmišlja organizacijski direktor Bogdan Fink.

Povprečni naklon na Celjsko kočo, ki ima predznak gorskega cilja II. kategorije, je 7,7 odstotka, kmalu po začetku etape pa kolesarje čaka še vzpon na Veliko Tinje (III. kategorija).

"Gledam iz dneva v dan. Včeraj smo dobro opravili nalogo," je dejal Ackermann, ki bo poskušal po koncu dirke domov odnesti rdečo majico, ki bo pripadla najboljšemu kolesarju po točkah. Zlasti, če mu bo uspelo zmagati še v nedeljo s ciljem v Novem mestu, bi se lahko ta scenarij zgodil. "V Slovenijo sem res prišel po eno zmago, a bomo poskušali dobiti še eno. Danes bo težko. Tik pred podelitvijo so mi fantje rekli, da bodo nekateri vzponi težki. Videti moram, kako bom preživel vse etape, bomo pa poskušali osvojiti rdečo majico," je povedal kralj šprinta na letošnjem Giru.

Mezgec in Bole bosta iskala priložnost

Priložnost za uspeh v drugi etapi vidita tudi Luka Mezgec (Mitchelton Scott) in Grega Bole (Bahrain Merida), ki sta sicer po duši šprinterja, a znata voziti tudi v klanec. In oba računata, da bi Celjsko kočo prečkala v stiku z najboljšimi oziroma s čim manjšim zaostankom, da bi morda nato po ravnini ujela priključek in iskala priložnost za zmago.