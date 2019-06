Z današnjo etapo od Ljubljane do Rogaške Slatine se je začela 26. dirka Po Sloveniji, na kateri nastopa tudi prokontinentalna ekipa Team Novo Nordisk, ki izstopa po tem, da imajo prav vsi njeni člani diabetes tipa 1. Njihovo poslanstvo je ozaveščati in izobraževati javnost o tem, da je tudi življenje z diabetesom lahko kakovostno in aktivno. To je njihov prvi obisk Slovenije.

Člani ekipe Novo Nordisk pred začetkom 1. etape dirke Po Sloveniji. Foto: Jaka Lopatič Ekipa Novo Nordisk je bila ustanovljena leta 2012 in šteje 16 kolesarjev ter eno kolesarko, Američanko Mandy Marquardt, večkratno ameriško prvakinjo na velodromu. Vsi kolesarji v ekipi imajo diabetes tipa 1.

O poslanstvu moštva smo se pogovarjali z generalnim direktorjem ekipe, 49-letnim Rusom Vasilijem Davidenkom, nekdaj uspešnim kolesarjem, ki je kot 17-letni mladenič zmagal tudi na eni od etap dirke Alpe-Adria, predhodnici današnje dirke Po Sloveniji. To je bila njegova prva zmaga na večjih dirkah.

Davidenko je med drugim tudi svetovni podprvak v cestni vožnji v mladinski konkurenci in večkratni državni prvak na stezi, MTB in cestnem kolesu. V svoji 13 let trajajoči kolesarski karieri je trikrat nastopil na italijanskem Giru in dvakrat na španski Vuelti. Na prestižni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je bil leta 1997 v skupni razvrstitvi odličen šesti.

Vasilij Davidenko je nekdanji profesionalni kolesar, danes generalni direktor moštva Novo Nordisk, katerega poslanstvo je navdihovati, ozaveščati in izobraževati javnost, da je tudi življenje s sladkorno boleznijo lahko enako aktivno kot brez nje. Foto: Bor Slana

Vaše poslanstvo je navdihovati, ozaveščati in izobraževati javnost, da je tudi življenje s sladkorno boleznijo lahko enako aktivno kot brez nje, ter hkrati osebe s tem stanjem* navdihovati in navduševati za aktiven življenjski slog. Kako sploh izveste za kolesarje, ki živijo z diabetesom tipa 1?

Pomembna platforma za širjenje našega sporočila so prav gotovo družbena omrežja. Poglejmo samo Facebook, prek tega kanala v stik z nami stopi ogromno ljudi, predvsem staršev, ki imajo otroka z diabetesom tipa 1. Zanima jih predvsem, kako se lahko varno vključijo v šport.

Eden od prvih korakov do novih članov je tudi tabor (Talent ID Camp), ki ga vsako leto julija organiziramo v Atlanti. Na desetdnevni tabor povabimo nadarjene otroke z vsega sveta. Z njimi kolesarimo, jih testiramo, nekaterim tudi po tem, ko se že vrnejo v svoje domove, pripravljamo načrte treningov in spremljamo njihov razvoj.

Otrokom, ki se ves čas tabora družijo s kolesarji s podobnim zdravstvenim stanje, kot je njihovo, vlivamo upanje, da se kljub kronični bolezni, kar sladkorna bolezen vsekakor je, tudi oni lahko angažirajo v športu.

*V članku uporabljamo izraz oseba s sladkorno boleznijo, ne bolnik oz. bolnica, saj je na včerajšnji novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poslanstva kolesarske ekipe Novo Nordisk in kampanje #DarujemKilometre (o tem več v nadaljevanju prispevka) na to opozoril tudi Alojz Rudolf, podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, ki želi, da bi v družbi naredili korak naprej v razumevanju sladkorne bolezni. Javnosti je med drugim sporočil, da "lahko imam sladkorno, a sladkorna nima mene".

Če opazimo koga, ki se nam zdi še posebej nadarjen, ga povabimo v našo mladinsko ekipo, ki se udeležuje predvsem evropskih dirk, tiste, ki se še posebej izkažejo, pa povabimo še višje, v našo razvojno ekipo v ZDA. Mladi obetavni kolesarji imajo tam na voljo vse, kar potrebujejo za svoj razvoj – od trenerjev, mehanikov, maserjev … In ko so pripravljeni, se priključijo naši profesionalni ekipi.

Davidenko na novinarski konferenci v družbi Alojza Rudolfa, podpredsednika Zveze društev diabetikov Slovenije, in kajakaša Vida Debeljaka, ki je kljub diabetesu uspešen tudi na športnem področju. Foto: Bor Slana

Je v preteklih letih ali morda včeraj, ko ste se predstavili Sloveniji, v stik z vami stopil kateri od slovenskih kolesarjev s sladkorno boleznijo?

Ne še, če bo, pa mu bomo seveda z veseljem pomagali.

Tudi sami ste bili profesionalni kolesar. Mislite, da bi v vaših časih, torej ob koncu prejšnjega tisočletja in začetku novega, osebe s sladkorno boleznijo lahko dosegale vrhunsko raven v športu, tako kot je to mogoče danes?

Če sem povsem odkrit, mislim, da ne. Nadzorovanje sladkorne bolezni je bilo takrat povsem drugačno, kot je danes, in mislim, da bi bilo dirkanje na vrhunski ravni precej zahtevno. Poznal sem nekaj ljudi s sladkorno boleznijo in vem, da so se kar precej težko spopadali z njo.

Davidenko je leta 2007 prevzel vodenje profesionalne kolesarske ekipe Navigators. Leto pozneje je postal pomočnik športnega direktorja v ekipi Team Type 1, ki je predhodnica današnje ekipe Novo Nordisk, leta 2009 pa je napredoval na položaj glavnega športnega direktorja moštva.



Moštva Team Type 1 na začetku niso sestavljali zgolj kolesarji s sladkorno boleznijo, se je pa vodstvo trudilo, da je bil na štartu vsake dirke, ki se je je ekipa udeležila, vsaj en kolesar s to kronično boleznijo. Glavni sponzor ekipe Novo Nordisk je danska farmacevtska družba, ki proizvaja inzulin in zagotavlja popolno podporo osebam z diabetesom.

Se spomnite dneva, ko so vas vprašali, ali bi postali športni direktor moštva, v katerem bi bili vsi kolesarji osebe z diabetesom tipa 1? Ste verjeli, da gre lahko za uspešno zgodbo?

Oseba, ki je ključna za celoten projekt, je brez dvoma Phil Southerland, globalni ambasador sladkorne bolezni, ki že od sedmega meseca živi z diabetesom. On je bil tisti, ki je želel preveriti, ali je s sladkorno boleznijo mogoče dosegati vrhunske rezultate.

Ustanovitelj ekipe Novo Nordisk Phil Southerland o poslanstvu moštva:

Seveda sem mu odkrito povedal, da mislim, da gre za res velik izziv, a da je samo poslanstvo projekta tako zelo pomembno, da bi veljalo poskusiti. Zavedal sem se, da bomo, če se zadeve lotimo resno, spreminjali življenja ljudi, jih navdihovali, mlade s sladkorno boleznijo bomo navdušili za šport.

Sprva sva začela z manjšo ekipo, zdaj, sedem let pozneje, pa nas je v ekipi že 16. Udeležujemo se pomembnih dirk po vsem svetu, od Dirke po Kaliforniji, Dirke po Združenih arabskih emiratih, dirke Milano-San Remo …

Mislim, da je vse skupaj šele začetek. Prepričan sem, da nas čaka še veliko mejnikov, in zelo se trudimo, da bi jih dosegli.

Foto: Facebook

Kakšni so običajno odzivi ljudi, ko izvejo, da so vsi člani ekipi diabetiki?

Zelo pozitivni. Zelo veliko potujem in doživel sem že marsikaj. Med potovanjem v London, ko me je uradnik na letališču vprašal po razlogih za moje potovanje in ko sem mu razložil, da se bomo udeležili dirke, ter omenil ime naše ekipe, je dobesedno vse izpustil iz rok in vzkliknil: "To je ekipa, v kateri so vsi kolesarji diabetiki! To, kar delate, je nekaj izjemnega! Sam sicer nimam sladkorne bolezni, ste me pa navdušili za to, da sem tudi sam začel redno vaditi in bolj skrbeti za svoje zdravje."

Neverjetno, taka srečanja mi dajejo res veliko zagona.

Prav tako se nam pogosto dogaja, da nas na štartu dirke obiščejo starši z otroki s sladkorno boleznijo in že samo druženje z našimi kolesarji jim daje nov zagon. V očeh teh otrok so naši kolesarji junaki. Ko bodo enkrat odrasli, se bodo še kako zavedali, da jih bolezen v ničemer ne omejuje, da tudi sami lahko sledijo sanjam, da bi postali vrhunski športniki, če si tega seveda želijo.

Gre res za izredno človeški projekt, pogosto pa tudi zelo čustven.

Vid Debeljak, kajakaš z diabetesom



Eden od slovenskih športnikov, ki kljub sladkorni bolezni dosega vrhunske rezultate, je tudi kajakaš Vid Debeljak. Bolezen so mu diagnosticirali pri 15 letih. Ko je zdravnico spraševal, ali misli, da lahko kljub bolezni vztraja na svoji športni poti, mu je ta odgovorila, da da v ZDA obstaja kolesarsko moštvo, v katerem so vsi člani sladkorni bolniki in hkrati tudi vrhunski športniki. "Na sladkorno bolezen ne gledam kot na oviro, ampak na nekaj s čimer živim. Navadil sem se, da zdaj več časa namenim testiranju ravni krvnega sladkorja in prehrani. Pomembno je, kdaj jem in kaj jem, da krvni sladkor ohranjam v mejah normale," nam je povedal Debeljak, ki priznava, da so mu kolesarji iz moštva NN velika življenjska inspiracija.



Debeljak je s prvim prevoženim kilometrov na trenažerju pognal akcijo #DarujemKilometre, ki se je lahko udeleži vsak, ki bo v času dirke Po Sloveniji obračal pedala. Foto: Bor Slana

Kakšne načrte ima vaše moštvo po rezultatski plati? Imate v načrtu nastop na tritedenskih dirkah? Do zdaj vas tam še ni bilo.

Res je, tega si zagotovo zelo želimo. Predvsem bi radi nastopili na francoskem Touru. Zakaj? Ne samo zato, ker je to v svetu kolesarstva najpomembnejša dirka na svetu, ampak tudi zato, ker bi zaradi izjemne medijske pokritosti naše sporočilo lahko doseglo še več ljudi.

Kaj pričakujete od dirke Po Sloveniji?

Zelo se je veselimo, se pa hkrati tudi zavedamo, da bo velik izziv. Trasa je vse prej kot lahka, veliko je vzponov, med udeleženci pa veliko ProTour ekip. Lahko se bomo primerjali in ugotovili, kam spadamo.

Kampanja #DarujemKilometre



V času dirke Po Sloveniji (od 19. do 23. junij 2019) bo potekala kampanja z naslovom #DarujemKilometre.



Vsak, ki bo v tem času kolesaril, lahko na Facebooku ali Instagramu z oznako #DarujemKilometre sporoči prevoženo razdaljo, lahko pa izkoristi tudi priložnost na samem prizorišču dirke ter na štartu v Ljubljani in cilju v Novem mestu požene pedala na trenažerju, ki bo ob stojnici Zveze društev diabetikov Slovenije. Cilj kampanje je skupaj prevoziti razdaljo dirke 808,5 kilometra in tako ozaveščati o sladkorni bolezni. Ob koncu kampanje v nedeljo zvečer bodo 808,50 evra poklonili Društvu za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami.