Kralj šprinta na Giru v Sloveniji doživel, kar še ni nikdar v karieri, Italijan Ulissi zvito #video

Že prvi dan dirke Po Sloveniji je bil izjemno razburljiv. Sicer sprva ni bilo veliko dogajanja. Trije slovenski kolesarji so se kaj kmalu po prihodu iz Ljubljane, kjer je bil štart, odločili za pobeg. Aljaž Jarc, (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aleš Pirih (Slo/Slovenia) so bili junaki, ki so se odcepili od glavnine. Kolesar dolenjskega moštva je najdlje ostal v ospredju in si prislužil tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, kar mu veliko pomeni.

Zaključni šprint in zmaga Pascala Ackermanna

Zvečer bodo odprli špampanjec

"Uspelo mi je. Prvi gorski cilj sem spustil, ker sem vedel, da je dolg. Nato sem dobil šprint za bonifikacije za belo majico. Pri naslednjem gorskem cilju sem ostal sam. Pridružilo se mi je 15 močnih kolesarjev. Držal sem jih do zadnjih 20 kilometrov. Izpraznil sem se. Sicer pa se počutim super. Bela majica na tako kakovostni dirki takšnega ranga je kar lep dosežek. Ekipa je vesela. Zvečer bomo odprli šampanjec," je dejal Jarc.

Aleš Pirih (Slo/Slovenia), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) so bežali lep del uvodne etape na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Med tistimi kolesarji, ki so ga med prvimi ujeli, je bil tudi Diego Uliisi. Italijan je nedavno zmagal na dirki po Luganu in je dobro formo prinesel tudi v Slovenijo. Pohvali se lahko, da je leta 2011 že osvojil dirko Po Sloveniji. Ker je letošnja izvedba slovenske kolesarske pentlje specifična, saj se nobena etapa na konča s ciljem v klanec, bo za skupno zmago pomembna vsaka sekunda.

Ulissi zvito do treh sekund

Moštveni kolega osrednjega slovenskega aduta pri UAE Emirates Tadeja Pogačarja in Jana Polanca je zvito pobegnil in osvojil leteči cilj v Podčetrtku. S tem si je pridobil tri bonifikacijske sekunde, kar bi lahko morda vplivalo tudi na koncu v boju za skupno zmago.

"Ulissi je naredil danes super delo, pobral je bonifikacijske sekunde, kar je prednost. Jutri lahko gremo na prevzem zelene majice z Ulissijem," je dejal slovenski mladenič Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

"Ulissi je naredil danes super delo, pobral je bonifikacijske sekunde, kar je prednost. Jutri lahko gremo na prevzem zelene majice z Ulissijem," je dejal slovenski mladenič Pogačar, ki se bo v naslednjih treh dneh zagotovo skušal vmešati v boj za zeleno majico, ki pripada najboljšemu v generalni razvrstitvi: "Po prvi etapi je lažje. Prva etapa je najbolj živčna. Lahko gremo z dvignjeno glavo naprej"

Kazalo je celo, da bi lahko skupina prišla do cilja povsem sama, vendar niso bili vsi zainteresirani, da bi pobeg dokončno uspel.

Najtežji šrint Ackermanna v karieri

V ozadju smo lahko nato videli, kako je vse hitreje vrtela pedala ekipa Bora Hansgrohe, ki je imela svojega aduta v Pascalu Ackermannu.

"Začetek etape je bil kar lahek. Trije so pobegnili in se je dalo dirko nadzirati. 60 kilometrov do cilja je šlo na polno. Dirka se je razživela. Boriti smo se morali, da smo ujeli ubežnike," je na Nemec na kratko povzel dogajanje v prvi etapi.

Pascal Ackermann tako težkega šporinta v karieri še ni imel. Foto: Vid Ponikvar

Ackermann je bil letos na Giru osrednji šprinterski kralj. Osvojil je dve etapi, zato se je pričakovalo, da bo tudi v Sloveniji stopil na zmagovalni oder. In to se je zgodilo. V velikem slogu je ciljno črto prečkal kot najhitrejši, pa čeprav je bil šprint izjemno zahteven: "Po mojem je bil to najtežji šprint v življenju, saj sem moral začeti šprintati že 500 metrov pred ciljem. Ni bilo lahko."

Mezgec skušal presenetiti, vendar se je šprint začel prezgodaj

Od slovenskih kolesarjev je bil najhitrejši Luka Mezgec na četrtem mestu, ki je po koncu dneva dejal: "Nepričakovano je bila manjša skupina. Izboril sem si dobro pozicijo. Videl sem, da ostali šprinterji nimajo pomočnikov. Štartal sem hitro. Malo sem pobremzal, kar me je stalo boljše uvrstitve. Želel sem presenetiti. Vedel sem, da bodo od zadaj prišli. Nisem želel biti blokiran. Želel sem jih presenetiti. Prehitel me je kolesar, ki je bil v zavetrju, a je bilo 500 metrov šprinta predolgo."

V četrtek so bo dirka Po Sloveniji nadaljevala z novo zanimivo etapo od Maribora do Celja. Zlasti na koncu pri vzponu na Celjsko kočo, nato pri spustu in v zadnjih nekaj kilometrih po ravnini do Celja bo zelo razburljivih.