Giro spet zavil čez mejo Apeninskega polotoka, na startu zgolj dva Slovenca

V Budimpešti se danes z etapo do Višegrada začenja 105. izvedba Dirke po Italiji, ki bo 27. maja zavila tudi v Slovenijo. Na startni listi sta samo dva slovenska kolesarja, Jan Tratnik in Domen Novak, oba v dresu moštva Bahrain-Victorious. Giro je edina tritedenska dirka, ki v skupni razvrstitvi še ni imela slovenskega zmagovalca, je pa krog favoritov za zmago letos izredno širok.

Dirka po Italiji se bo letos izjemoma začela na petek, saj bodo kolesarji po tridnevnem gostovanju na Madžarskem že v ponedeljek, 9. maja, imeli prost dan zaradi prevoza na jug Italije (ki zaradi potrate časa marsikomu ne diši), kjer se bo v torek, 9. maja, v Avoli na Siciliji začela 4. etapa s ciljem na Etni.

Slavnostna predstavitev ekip na letošnjem Giru Foto: Guliverimage

Giro se torej začenja v Budimpešti, kjer bo danes ravninska etapa od Budimpešte do Višegrada (195 km), jutri pa bo na sporedu eden od dveh kronometrov na letošnjem Giru, zadnji bo na sporedu prav zadnji dan dirke v Veroni.

27. maja bo karavana Gira spet obiskala Slovenijo

Rožnata dirka bo v 19. etapi, 27. maja, za natanko 37,6 kilometra zavila tudi v Slovenijo. Etapa se bo začela v Marano Lagunareju in po 177 kilometrih in 3230 višinskih metrih končala v Castelmonteju oziroma pri svetišču Stara gora nad Čedadom tik ob slovenski meji.

Trasa bo med 101. in 138. kilometrom potekala po Sloveniji in se prek Trnovega ob Soči spustila do Kobarida, od koder bo sledil zahteven desetkilometrski vzpon na Kolovrat s povprečnim naklonom skoraj deset odstotkov. Etapo si je med ubežniki v koledarju podčrtal tudi Tratnik, ki je na Giru etapno zmago dosegel že pred dvema letoma, ko je slavil v neposredni bližini slovenske meje v Benečiji.

Krog favoritov za zmago je izredno širok

Glede na to, da na dirki ne bo Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki zadnja leta krojita razplet tritedenskih dirk, zaradi okrevanja po poškodbi pa bo odsoten tudi lanski zmagovalec Gira Egan Bernal (Ineos Grenadiers), je krog favoritov za končno zmago izredno širok.

Richard Carapaz iz ekipe Ineos Grenadiers bo skušal doseči svojo drugo zmago na Giru. Foto: Reuters

Stavnice največ možnosti pripisujejo Ekvadorcu Richardu Carapazu (Ineos), ki je Giro dobil leta 2019, ko je bil Roglič tretji, Špancem Pellu Bilbau, Mikelu Landi (oba Bahrain-Victorious) in Alejandru Valverdeju (Movistar), ki pravi, da je prestar za skok na skupne razvrstitve, Nizozemcu Tomu Dumoulinu (Jumbo-Visma), ki si želi nazaj na vrh, Britancema Hughu Carthyju (EF Education–EasyPost) in Simonu Yatesu (Team BikeExchange - Jayco) ter moštvenemu kolegu Pogačarja, Portugalcu Joau Almeidi.

Na startni listi je tudi Nizozemec Mathieu van der Poel. Foto: Reuters

Na startni listi sta samo dva Slovenca, Jan Tratnik, ki se želi podati v boj za etapno zmago, če bo položaj ekipe na dirki to dopuščal, in Domen Novak (oba Bahrain-Victorious), ki bo v boju za skupno zmago pomagal Landi.