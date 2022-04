Dirka bo Italiji ima izjemno dolgo zgodovino – letos bo na sporedu že njena 105. izvedba – in je ena od najbolj priljubljenih tritedenskih dirk. Večina etap Gira bo tudi letos speljana po italijanskem ozemlju (dirka bo potekala po 14 od 20 italijanskih pokrajin), dvakrat pa bo zavila zunaj italijanskega škornja.

Na Madžarsko, kjer se bo 6. maja dirka začela, in v Slovenijo, kjer bo rožnata karavana v petek, 27. maja 2022 , ko bo na sporedu 19. etapa.

19. etapo letošnjega Gira, ki bo tudi slovensko obarvana, so predstavili na novinarski konferenci v Kobaridu.

Start etape bo v italijanskem Marano Lagunaru, v Slovenijo pa bodo kolesarji vstopili na mejnem prehodu Učja. Od tam se bodo spustili do Žage (okrog 15. ure) ter nato pot nadaljevali do Srpenice, proti Trnovemu ob Soči, do Kobarida, kjer bo ves dan spremljevalni program.

V Kobaridu jih bo pot vodila po Gregorčičevi ulici, mimo kina po Stresovi ulici ter nato na Mučeniško ulico in naprej do vasi Idrsko, kjer se začenja najzanimivejši del slovenske etape kot tudi eden od najzahtevnejših vzponov vsega Gira d'Italia 2022.

Kolesarji se bodo z Idrskega povzpeli na Livek, Livške Ravne ter vzpon končali na grebenu Kolovrata, kamor vodi atraktiven 10-kilometrski vzpon z 9,5-odstotnim naklonom.

Profil 19. etape Dirke po Italiji 2022, kjer izstopa vzpon na Kolovrat (10 km, 10-odstotni povprečni naklon):

Čez sedlo Solarji se bodo kolesarji nato vrnili v Italijo do Čedada, kjer se bo začel ciljni vzpon na znano romarsko središče Stara goro nad Čedadom.

Organizatorji največ obiskovalcev pričakujejo na Žagi, v Kobaridu in ob cesti, ki vodi na Kolovrat, kjer bo ves potek tekme mogoče spremljati na velikih zaslonih.

Po Sloveniji bo potekalo 35 od skupno 178 kilometrov in 3.230 višinskih metrov. Kolesarji se bodo zapeljali skozi tri občine: Kobarid, Tolmin in Bovec.

Tratnik vabi navijače

Rožnatega izziva se že veseli Jan Tratnik, član ekipe Bahrain Victorius, ki pravi, da je srečen in vesel, da bo del trase potekal po Sloveniji in da bo lahko nastopil tam, kjer je doma. "Neverjetno je, da se bo karavana Gira d'Italia že drugič v dveh letih zapeljala po Sloveniji, a obenem nič nenavadnega, saj je Slovenija v zadnjih letih postala zibelka najboljših kolesarjev na svetu," je povedal Idrijčan in povabil vse slovenske ljubitelje kolesarstva, naj si 27. maj rezervirajo za ogled Gira.

Svojo udeležbo na dirki je že potrdil Jan Tratnik, član ekipe Bahrain-Victorius.

Če jih bo ob cestah vsaj pol toliko kot lani v Goriških brdih, se nam obeta nov kolesarski praznik na slovenskih tleh. Organizatorji ob slovenskih cestah sicer pričakujejo kar 50 tisoč navijačev.

Na današnji predstavitvi trase v Kobaridu so organizatorji povedali, da bo na dan dirke največji izziv, kako poskrbeti za to, da bodo gledalci pravočasno prišli ob traso in obenem ne bodo preveč obremenili cest. Da bi se izognili težavam, bodo pripravili skupna parkirišča in avtobusni prevoz do nekaterih bolj atraktivnih točk.

Tudi maja lani se je karavana Gira zapeljala skozi Slovenijo. Kolesarji so Goriška brda obkrožili kar trikrat. Foto: Ana Kovač

Giro-E: štart dirke z električnimi kolesi bo v Kobaridu

Že tretje leto bo vzporedno z Girom potekal tudi Giro - E, kolesarska turistična prireditev, kjer kolesarji tekmujejo z električnimi cestnimi kolesi.

Dirka poteka po isti trasi kot glavna prireditev, le da je krajša.

Start 16. etape GIRO-E bo v Kobaridu na glavnem trgu, cilj pa v Santuariu di Castelmonteju.

Letos je potrjenih kar 15 ekip, dodatna pa je ekipa iz Slovenije. Ob 15. uri bo sledilo glavno dogajanje, spremljanje dela 19. etape Gira d’Italia po Sloveniji.

Dan po gostovanju Giru, 28. maja, bo iz Kobarida na Livek potekal tudi vzpon, ki bo štel za pokal Slovenije in bo v tem tekmovanju prva in najtežja preizkušnja. Dirke se poleg kolesarjev z licenco lahko udeležijo tudi amaterji.