Urška Žigart na prvem gorskem testu ni mogla držati ritma najboljših

Kolesarke so morale sprva v etapi premagati dobrih 100 km ravninske trase, za konec pa je sledil vzpon na La Collino (7,8 km/5,9 %) ter nato še nekategorizirano vzpenjanje do cilja v Toanu.

Najhitreje je zadnjih okoli 11 kilometrov opravila 23-letna Niamh Fisher-Black, ki je napadla slab kilometer pred koncem in ciljno črto prečkala šest sekund pred ekipno kolegico Belgijko Lotte Kopecky. Tretje mesto je prav tako s šestimi sekundami zaostanka pripadlo Francozinji Juliette Labous (DSM-firmenich PostNL).

A final for the history books: @N_FisherBlack breaks through the ramps of Toano to claim victory 💥



Un finale per i libri di storia: Niamh Fisher-Black spiana le rampe di Toano per vince la tappa 💥



⏮️ Ultimo Kilometro #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen@valtellina pic.twitter.com/tAVFTqn4Sg