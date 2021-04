Peter Sagan šampionsko, Tratnikovo delo ni bilo dovolj za zmago Colbrellija

Etapa je bila razgibana, potekala je na cestah, na katerih je bilo lani predvideno svetovno prvenstvo, a bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljeno. Zaradi zahtevnosti etape je še pred sprintom odpadlo nekaj sprinterskih specialistov na čelu z Italijanom Elio Vivianijem (zaradi zahtevnosti dirke glavnih sprinterskih zvezdnikov niti ni), večina pa je klance premagala in se za zmago udarila v sprintu.

2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ - 🥇

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ - 🥇



Peter Sagan ends an 11-year wait for a stage win at #TDR2021 as he edges a sprint finish. pic.twitter.com/7Pp2QL4lvp — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 28, 2021

Edini slovenski predstavnik na dirki svetovne serije Jan Tratnik je moštvenemu kolegu v ekipi Bahrain Victorious Sonnyju Colbrelliju omogočil odličen položaj za sprint, tega je Italijan tudi prvi začel, a ga je Sagan prehitel in zabeležil drugo letošnjo zmago.

Tratnik se v sprintu ni potegoval za zmago, zasedel je 45. mesto, je pa zadržal šesto mesto v skupnem seštevku, v katerem ni prišlo do sprememb. Še vedno so na vrhu najhitrejši iz prologa, trije kolesarji Ineosa, Avstralec Rohan Dennis, Britanec Geraint Thomas in še en Avstralec Richie Porte. Tratnik na šestem mestu zaostaja 13 sekund.

