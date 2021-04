Groenewegen se je pogovoril z Jakobsenom: Razbremenila sva najini srci

"Prvi stik je bil z njegovim očetom, ki mi je vrnil prijateljska sporočila. Oče je bil tudi posrednik pri najinem srečanju. To je bilo čustveno, na njem sva razbremenila najini srci. Najbolj sem vesel, da že lahko tekmuje, tudi sam pa se vračam na dirke," je za Sporzo dejal Groenewegen.

Groenevegnu se je iztekla kazen zaradi povzročitve nesreče, tako da bo nastopil na dirki po Italiji, Jakobsen pa je že tekmoval na dirki po Turčiji. Kolesar ekipe Jumbo Visma, ki je nekaj časa prejemal grožnje s smrtjo in ga je morala ščititi policija, pravi, da je za Giro dobro telesno pripravljen, skrbi pa ga psihološka pripravljenost. Kako ga bo sprejel peloton, ne ve, pripravljen pa je na vse.

"Najbrž bodo taki, ki me bodo še naprej obsojali, in taki, ki me bodo sprejeli prijazno. To povsem razumem, sprejel bom vsaka čustva," je dejal Groenewegen.

