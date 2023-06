Tadej Pogačar se je odločil, spregovoril je tudi o Rogliču

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v teh dneh po poškodbi in prisilnem počitku znova sedel na kolo, trenutno pa je v Sierri Nevadi, kjer se skupaj s svojo ekipo UAE Emirates pripravlja na začetek letošnje Dirke po Francije, danes pa se je iz višinskih priprav oglasil tudi predstavnikom sedme sile. Med drugim je sporočil, da ga letos ne bo na Dirki po Sloveniji, se bo pa udeležil državnega prvenstva tako v cestni dirki kot v kronometru. Ob tem se je dotaknil tudi Dirke po Italiji in spektakularnega kronometra na Svete Višarje.

Medtem ko je kolesarska Slovenija še vedno pod vtisi zmage Primoža Rogliča na letošnjem Giru, pa je za veliko optimizma in dobre volje v zadnjem obdobju poskrbel tudi Tadej Pogačar, ki se je po poškodbi zapestja že vrnil na kolo in se pridružil svojim moštvenim kolegom UAE Emirates na pripravah v Sierra Nevadi. Pogačar je konec aprila padel na dirki Liege–Bastogne–Liege, pri tem pa si je zlomil skafoidno in lunarno kost v dlani leve roke, še isti dan prestal operacijo na kliniki v Genku in ekspresno začel rehabilitacijo, ves čas pa so se v javnosti pojavljala vprašanja, ali bo omenjena poškodba kakorkoli vplivala na tekmovalni načrt Slovenca. Po mesecu dni je znova sedel na kolo.

"Nekako so zdaj vsi moji dnevi zdaj na pripravah isti. Zjutraj vstanem, zajtrk, potem se z avtom odpeljemo v dolino, poskušam opraviti soliden trening, potem pa pogosto podaljšam trening še na trenažerju. Potem pa sledijo kosilo, masaža, fizioterapije, vaje za zapestje, potem pa sledi večerja in počitek," je o dogajanju na pripravah povedal Pogačar. "Letošnja trasa Toura mi je res zelo všeč in velika želja je, da bom že na startu v odlični formi, kar mislim, da je povsem mogoče. Zapestje je vsak dan v boljšem stanju, tudi forma ni tako slaba, kot sem mislil, da bo."

Pogačar se je poškodoval konec aprila. Foto: Guliverimage

Prvi teden po padcu je bil namenjen počitku, ki ga je Pogačar dodobra izkoristil. "Teden zatem pa sem začel že delo na trenažerju, toliko, da sem se spravil v pogon. V tretjem tednu sem že začel z malce bolj strukturiranimi treningi, potem pa sem začel treninge od jutra do večera, vmes pa sem opravljal tudi fizioterapije. V četrtem tednu sem odšel že tudi na kolo, vsak drugi dan sem za približno uro kolesaril, veliko sem tudi tekel in hodil v hribe. Zdaj pa sem že na pripravah in veliko treniram že na cesti, ob tem pa še nekaj tudi na trenažerju in kolesu za kronometer, saj tam ne čutim neposrednih udarcev na zapestje. Edino, kar mi še manjka, je to, da izpilim intervale," je o svojem okrevanju povedal Pogačar, ki je ob tem sporočil tudi urnik do začetka Dirke po Franciji, ki se bo začela 1. julija, na njej pa bo Pogačar lovil svojo tretjo skupno zmago.

Križ čez Dirko po Sloveniji, kljukica pri državnem prvenstvu

Načrt so sestavili skupaj z ekipo. "Nekaj višinskih priprav bom opravil še v Sestrieru, potem pa me čaka vrnitev v domovino, kjer bom nastopil na državnem prvenstvu, da bom vsaj malce dobil ta občutek dirkanja. Tudi letos bo kronometer na Pokljuko, tako da bo to dober trening tudi za na Tour. Zagotovo pa mi bo koristila tudi cestna dirka. Zadnjih nekaj dni pred Tourom bom zagotovo treniral tudi za motorjem, da se navadim dirkanja," je sporočil Pogačar. Kronometer se bo letos odvil 22. junija, cestna dirka pa tri dni pozneje. Pogačarja tako letos ne bo na Dirki po Sloveniji, kjer bi branil skupno zmago. "Žal sem s poškodbo v zadnjih nekaj tednih izgubil nekaj časa in tudi treninga, zato se moram zdaj osredotočiti predvsem na daljše treninge na kolesu," je še povedal Pogačar.

Letos ga ne bo na Dirki po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Na treninge na cesto je sicer po poškodbi poskušal priti čim prej. "Vedel sem tudi, da moram upoštevati nasvete zdravnikov, pa tudi, da ne smem preveč pritiskati na roko. Od ure do treh ur sem bil na kolesu v prvih treh dnevih. Imam še plastično opornico, ki jo lahko snamem. Pravzaprav imam zdaj dve, eno za dirkanje in drugo za normalno življenje," je pojasnil Pogačar in izrazil prepričanje, da bo stoodstotno pripravljen za Dirko po Franciji, "mogoče ne bo povsem le zapestje. Če na Touru nisi pripravljen stoodstotno, zagotovo ne moreš uživati". Tako je dejal Pogačar, ki v izostanku dirk pred Tourom ne vidi večjih težav, saj bo tako na start Dirke po Franciji prišel spočit in svež.

Primož Roglič je v soboto uprizoril spektakularno vožnjo na Svete Višarje ob izjemni podpori slovenskih navijačev. Foto: Guliverimage

Štiriindvajsetletni slovenski šampion je na novinarski konferenci spregovoril tudi o pretekli Dirki po Italiji in zadnjem kronometru na Svete Višarje, ki so jih ob zmagi Primoža Rogliča preplavili slovenski navijači. "Kot Slovenec bi si tega zagotovo želel, če bi bil morda iz kakšne druge države, pa ne (smeh, op. p.). Res je bilo noro videti same Slovence navijati samo za enega kolesarja, zagotovo so mu pomagali. Za Slovence je bil to res epski dan in mislim, da je bila to najbolj nora etapa na Giru. Vedel sem, da jo lahko dobi Roglič. Vsak dan je bil boljši in na zadnjem vzponu je bil res močan. Ne vem, ali je ob tem razmišljal o Dirki po Franciji 2020, a to je bila zanj res lepa zmaga. Zagotovo bi ti si tudi jaz kdaj želel doživeti nekaj takšnega tako blizu Slovenije," je povedal Pogačar.

Spregovoril je tudi o Remcu Evenepoelu, ki je moral zaradi okužbe s koronavirusom predčasno zapustiti Giro. "Če bi bil jaz on, bi odšel na Dirko po Franciji, a vsak je drugačen, ob tem pa je imel še covid. Vesel bi bil, če bi se udeležil Toura, saj bi bila konkurenca še toliko večja. Enako velja tudi za Rogliča, a Jumbo-Visma ima z Jonasom Vingegaardom jasnega kapetana, Roglič pa je osvojil Giro, zato so zdaj v popolnem položaju. Mogoče tudi ne želijo preveč pritiskati na Primoža in ga želijo morda privarčevati za Vuelto, kdo bi vedel," je z nasmehom še povedal Pogačar, ki je bil vesel uspeha svojega moštvenega kolega Joaa Almeide, ki je Giro končal na skupnem tretjem mestu. "Res si je zaslužil, dokazal je, da se lahko kosa z najboljšimi in lahko napada tudi skupno zmago na dirkah Grand Toura."

