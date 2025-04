Tadej Pogačar po drugem mestu spil (brezalhoholno) pivo in športno priznal poraz

Za ljubitelji kolesarstva je še ena razburljiva dirka. In čeprav je sprva kazalo, da spremljamo dobro znan scenarij, po katerem se Tadej Pogačar odpelje konkurenci in ga ta do cilja več ne ulovi, se je 59. izvedba dirke Amstel Gold Race odvila precej drugače.

Pogačar se je 48 kilometrov pred ciljem res odpeljal - pridružil se je napadu Juliana Alaphilippa in ko Francoz ni zdržal ostrega ritma, se je 43 kilometrov pred ciljno črto sam podal proti cilju - , a sta Remco Evenepoel in Mattias Skjelmose imela drugačne načrte.

Nista se vdala, raje sta se s složno vožnjo podala v lov za svetovnim prvakom in ga okoli osem kilometrov pred ciljno črto – Evenepoel je večino časa vozil v ospredju in rezal zrak - , res ujela. Trojica je na koncu obračunala v ciljnem sprintu, v katerem je bil presenetljivo najmočnejši Skjelmose, ki sicer ni specialist za take zaključke. To je njegova 12. zmaga v karieri in verjetno največja. Posvetil jo je dedku, ki je pred kratkim preminil.

Zmagovalec: Mislil sem, da je nekaj narobe

"Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Remcu sem ves čas govoril, da nimam več moči in da naj narekuje ritem na klancih, saj sem bil na limitu. Dirkal sem za stopničke, že to bi bil zame sijajen rezultat," je v prvem odzivu za organizatorje dejal presrečen Skjelmose.

"Skušal sem pomagati po svojih močeh, da se skupina iz ozadja ne bi priključila. V sprintu nisem vedel, ali me bodo zagrabili krči, ali pa se mi bosta enostavno odpeljala proti obzorju. V sprintu ne vem, kaj se je sploh zgodilo. Nisem mogel verjeti, da sem premagal Pogačarja. Menil sem, da je nekaj narobe," je še naprej slikovito razlagal 24-letnik.

Pet metrov predolga dirka

Pogačar, ki je vse do ciljne črte upal na zmago, je po koncu dirke športno priznal poraz. "Za nami je zelo lepa dirka, na koncu je bila pet metrov predolga. Ko sva se z Alaphilippom odpeljala, sem upal, da bo dlje časa ostal zraven, morda sva bila ob prvem napadu preveč entuziastična (zato je Francoz popustil, op. a.). Od takrat sem skušal vztrajati sam, a v ozadju sta Remco in Skjelmose združila moči in v zadnjih 15 km, ko je pihal res močan veter v prsi, nisem mogel narediti večje razlike. Odločil sem se, da ju počakam in poskušam premagati v šprintu, kar je vedno loterija, … na koncu pa drugo mesto."

Na zmagovalnem odru je edini od trojice spil pivo, ki je sicer brezalkoholno. Foto: Reuters

Pogačar je vedel, da se mu bosta zasledovalca na vzponih približala, zato je skušal na vznožju in vrhu vedno malo pospešiti, a je 15 km pred ciljem, ko je sam rezal močan veter, plačal previsok davek, medtem ko sta Evenepoel in Skjelmose s sodelovanjem prihranila nekaj moči.

Evenepoel ga s formo ni presenetil

Pogačar je tako kot na startu dirke tudi v cilju hvalil formo Evenepoela, ki se je šele v petek vrnil po hudi decembrski poškodbi. Že na prvi dirki, Brabantski puščici, je zmagal, danes pa je osvojil 3. mesto.

"Remco me ni presenetil, vedel sem, da se bo vrnil močan. Spet je vsem dokazal, da je v izjemni formi, a na koncu je bil Skjelmose v ciljnem šprintu danes močnejši," je svojo oceno dirke podal Pogačar, ki ga pred višinskimi pripravami čakata še dve zahtevni ardenski klasiki. V sredo bo vozil na Valonski puščici s strmim zaključkom na Mur de Huy, v nedeljo pa ga čaka še četrti spomenik sezone Liege-Bastogne-Liege. Na obeh dirkah bosta tud Evenepoel in Skjelmose.

Suvereni Evenepoel: Če ne bi prišlo do padca, bi zmagal

Evenepoel je v pogovoru z mediji priznal, da ima ob razpletu mešane občutke. "Dobro je, da nam je končno uspelo uloviti Tadeja, vendar pa sem zaradi nesreče (padec 100 km pred ciljem, op. a.) izgubil veliko energije. Brez nje bi zmagal na dirki," je suvereno napovedal Belgijec.

"Če bi mi uspelo prihraniti ta napor, bi morda lahko znova napadel na zadnjem vzponu na Cauberg. Naslednje leto se bom vrnil in zmagal," je obljubil Evenepoel in priznal, da njegov zaključni sprint proti Skjelmoseju in Pogačarju ni bil popoln. "V sprintu sem šel nekoliko prezgodaj. Če pride do sprinta v Liègeu (prihodnjo nedeljo, op. a.), ne bom več naredil iste napake. Ampak glede na to, da se vračam po poškodbi, ne morem biti razočaran," je ocenil Belgijec.

Njegov rojak, ljubljenec belgijske športne javnosti Wout Van Aert (Visma), je tudi danes osvojil 4. mesto, v prvi izjavi v cilju pa kot najpomembnejše spoznanje današnjega dne izpostavil dejstvo, da je tudi Pogačar premagljiv.

Na današnji dirki sta nastopila še dva Slovenca. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je odpadel dobrih 50 km pred ciljem in končal kot 76. (+12:55), Domen Novak pa je bil pri emiratih v službi kapetana Pogačarja in odstopil.